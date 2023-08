35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Theme Park #3: Vom Plumpsklo zum Luxusklo (RetroPlay/Amiga)Die Betriebskosten sind zu hoch, die Wartung ist überfällig und überhaupt sieht's hier aus wie im Schweinestall! Dennis und Hagen machen sich an die dringend nötigen Einstellungen, schmeißen überbezahltes Personal raus und sorgen dafür, dass die Aushilfen zum Aufräumen auch den Müll finden, an dem sie ständig vorbeilaufen. Alles muss man selbst in die Hand nehmen...Theme Park #4: Flieger, Snacks und Regenschirme (RetroPlay/Amiga)Ab in die Entwicklung! Hagen hat den Überblick, wie er Attraktionen verbessert, neue Attraktionen und Läden entwirft, das Personal schult und motiviert oder einfach nur neue Features bei bestehenden Einrichtungen aktiviert und diese verbessert - hier liegt gewaltiges Potenzial in unserem kleinen aber feinen Pakt. Der Rubel muss rollen, also muss der Park attraktiv bleiben. Logisch, oder?Retro-Fernseher aus Klemmbausteinen (Bastel-Ecke) - mit @DerSeargeWir bauen einen Retro-Fernseher im Stil der 1960er Jahre, mit dem man richtig Fernsehen kann... aus Klemmbausteinen?!Wir prüfen für Euch, wie gut das funktioniert und wie gut sich das Set bauen lässt.Theme Park #5: Wasser marsch! (RetroPlay/Amiga)Schlecht-Wetter-Stimmung in unserem Park? Das kann uns doch nicht trüben, denn eine Menge Besucher freuen sich schon auf die Tortenschlacht in der Clowns-Manege! Wird langsam Zeit, den Eintrittspreis raufzusetzen. Immerhin kommt jetzt der Mega-Burger-Laden! Besonders fettig und lecker. Wo sind die Reinigungskräfte?VD-Sommerfestival vom 25.-27.8.23: Die ProgrammvorschauEs ist Sommer und gehen wieder auf Live auf Sendung. Vom 25. bis zum 27. August 2023 könnt Ihr jeweils ab 20:15 Uhr mit uns zusammen Retro-Spaß haben!Was wir für Euch vorbereitet haben, erfahrt Ihr in dieser Programmvorschau.Seid dabei unter http://live.virtualdimension.de Falcon Patrol 2: Strategischer Hubschrauberkampf (RetroPlay/C64)Krisenzone: Mittlerer Osten. Als letzter Pilot der Bastion ist es unsere Aufgabe, mit den verbliebenen fünf Kampfjets die Wüstenstadt vor den angreifenden Kampfhubschraubern zu verteidigen. Also rein in den Flieger und erstmal auftanken. Flotte Action in der Luft auf dem C64! Dabei scheint sich grafisch nicht all zu viel gegenüber dem ersten Teil getan zu haben. Wie steht's um das Gameplay?C64-Games und Commodore-Hardware (Retro ausgepackt)Heute unter dem großen Überbegriff C64 nur EINE Kiste aus. Gabelstapler ist wohl angesagt. Oder wieso schnauft der Dennis so?Und so kämpfen wir uns durch die Schätzchen aus Commodore-Hardware und Retro-Spielen und schwelgen in der guten alten Zeit.Viel Spaß!