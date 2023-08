35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:08/83: Das Amiga-Joyboard (Back in Time)Auch das Lag des Todes kann Michael und Dennis nicht davon abhalten, in Zeitschriften von vor genau 40 Jahren zu blättern! Dabei stoßen die beiden auf immer mehr Listings und auf das erste Lebenszeichen des Firma Amiga mit dem Joybaord. Außerdem reden sie über Preise von vor 40 Jahren und von heute. Frage an Euch: Konntet Ihr Euch damals Originalspiele leisten oder ging das ganze Taschengeld schon für die Leerdisketten drauf?Theme Park #1: Wir haben eine Hüpfburg! (RetroPlay/Amiga)Ein eigener Vergnügungspark - wer hat nicht schon einmal davon geträumt? Mit Hüpfburg und Geisterbahn, Karusell und Achterbahn! Ja, das klingt nach strahlenden Kinderaugen! Und wenn die Kasse stimmt, dann freut sich auch der Manager! Und in dessen Rolle schlüpfen wir bei dem Verkaufsschlager "Theme Park", bei dem es darum geht, einen Vergnügungspark von Grund auf neu zu planen, zu bauen, zu optimieren und die Besuchermassen zu begeistern!Theme Park #2: Kritische Finanzen (RetroPlay/Amiga)Die Versorgung steht, die Schlagen vor den Fahrgeschäften sind lang genug und die Stimmung scheint so weit in Ordnung! Hier und da noch ein bisschen Animation, um die Besucher bei der Stange zu halten. Mehr Salz an die Pommes, dann fehlt lediglich noch ein Getränkeladen. Ja, so macht man Geld! Und das haben wir auch bitter nötig... Preise rauf!Playstation, He-Man und Ghostbusters (Retro ausgepackt)Es wird Zeit für eine neue Folge Retro ausgepackt! Diesmal mit den geneigten Zuschauern im Chat und Päckchen von geneigten Zuschauern vor uns.Und so bekommen Dennis und Hagen den absoluten Hype-Train selbst, als sie die "Kistchen" mit den Serien der 80er und 90er Spielwaren auspacken.Das wird GROSSARTIG!