Wir machen Urlaub von Dienstag, 15. August bis einschließlich Donnerstag, 24. August.In dieser Zeit können wir natürlich auch keine Bestellungen abarbeiten. Das gilt auch für Downloads.Sobald wir wieder da sind, werden wir natürlich unser bestes geben sämtlich Bestellungen so bald wie möglich zu verschicken. Aber es wird sicherlich einige Tage dauern bis wir die Warteliste abgearbeitet haben. Auch weil wir nebenbei drei Releases vorbereiten bzw. fertig machen müssen.Auch die Amiga Future Webpage, News, Facebook & Co werden in dieser Zeit nicht aktualisiert.Wir sind in dieser Zeit natürlich auch nicht per Telefon, eMail, Messenger & Co erreichbar. Nur über Whatsapp kann man uns in dringenden Fällen erreichen.Wichtig: Wir versuchen alle aktuellen Bestellungen vor dem Urlaub zu verschicken und werden deswegen auch Sonntag arbeiten. Aber unsere Postfiliale schließ Montags um 10:00 vormittags. Dienstag ist bei uns ein Feiertag und die Postfiliale hat geschlossen.Auch wenn wir einige Sondervereinbarungen haben, können wir deswegen nicht garantieren das Bestellungen von Montag noch vor unserem Urlaub verschickt werden können.