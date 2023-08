WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen: TFX - [improved] - (Digital Image Design) fix max screen objects, fix glitchy mouse cursor, NTSC support - Info Killing Game Show - [fixed] - (Psygnosis) some bugs fixed, customs options added - Info Nexus 7 - [fixed] - (Andromeda) added a flush cache to avoid a crash under 060 before clusters part - Info Sword - [improved] - (Serio-Comic) no more 68020 required for the kickstart 3.1, 2nd button to jump supported - Info http://www.whdload.de/news.htmlWHDLoadhttp://www.whdload.de/news.htmlAndreasMandreas@amigafuture.de