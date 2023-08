35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Doom für Videotext, Gran Turismo der Film und Quantenoperationen auf dem C64 (Retro-Rückblick)Retro-Rückblick - Der Nachrichten-Rückblick für's Retro-ComputingDennis ist verwirrt, Markus verpixelt und beide waren im Kino!Nebulus #3: Rutschige Plattformen (RetroPlay/Amiga)Zeit, Unmengen an Viechern, steigender Schwierigkeitsgrad - Hagen hat seinen Finger auf dem Reload-Knopf, die Technik will auch Stress machen, und überhaupt wird das Level-Design immer verwirrender. Wo, bitte, geht's denn hier zur Aussichtsplattform?! Und dabei sind wir noch in Mission Eins!!!Nebulus #4: Diffiziles Timing (RetroPlay/Amiga)Die Orientierung wird langsam wirklich anspruchsvoll! Wie bekommen wir das kleine grüne Sparschwein nur elegant den Turm hinauf, wenn der Weg ständig von irgendwelchen Hindernissen versperrt oder manchmal überhaupt gar nicht erst vorhanden ist?! Der letzte Level in der ersten Mission - Dennis gibt noch einmal alles, und Hagen bringt den Reload-Knopf zum glühen.Drehen ohne Genehmigung: World of Amiga 2000 (VD reacts)Im Dezember 2000 fragten sich die Amiga-Fans: Was sollte vor Ihnen liegen? Würde der Amiga wieder zu alter Größe austeigen? Alles war möglich. Auf der "World of Amiga 2000" in Köln konnte man einen Blick auf die Zukunft werfen - auch wenn die Schritte in die Zukunft noch eher klein waren.