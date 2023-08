Das Apollo-Team wird vom 23. bis 27. August auf der weltgrößten Computerspielmesse GamesCom in Köln sein. Ihr könnt uns in der Retro-Area neben den anderen Amigas finden. Alle unsere Amigas in der Gamescom Retro-Area sind mit V4 Beschleunigern ausgestattet. Ihr könnt den Amiga 500 mit V4 Firebird, den Amiga 200 mit V4 Icedrake und den Amiga 600 mit V4 Manticore sehen. Und natürlich können Sie die V4 Standalone NEW Amigas in Aktion sehen. Besuchen Sie unseren Stand und spielen Sie alte und neue Amiga-Spiele, probieren Sie die neuen Apollo Invaders aus und haben Sie Spaß! Und natürlich werden wir auch die anderen Spiele Dr. Apollo, Apollo Blocks, Apollo Crown, Apollo Menace, viele neue Demos, Maggie 3D und mehr zeigen.