Wer Samstag morgens unseren Onlineshop besucht hat, mußte leider feststellen das die ASM ausverkauft war.Eine zweite Auflage der ASM war bereits in Auftrag gegeben und laut Tracking sollte diese Samstag Nachmittag bei uns eintreffen.Unsere DHL-Fahrerin hatte aber netterweise ihr Tour umgestellt, um die 350 Kilo schwer Nachlieferung der ASM möglichst schnell wieder los zu werden.So war die 2. Auflage der ASM bereits am frühren Samstag morgen wieder in unserem Lager und konnte im Onlineshop wieder bestellt werden.Inzwischen läuft bei uns auch wieder alles normal. Wir sind wirlich von den ASM-Fans überrannt worden.Alle bezahlten Bestellungen sind ausgeliefert und wir können die neu eingehenden Bestellungen wieder in der gewohnten Schnelligkeit abarbeiten und versenden.Auch fast alle Load-Ausgaben sind aktuell bei uns ausverkauft. Eine Nachlieferung ist aber bereits unterwegs an uns.Original-Meldung:Sie war die vermutlich bekannteste Computerzeitschrift der späten 1980er Jahre, und noch heute besitzt sie in Retro-Kreisen einen echten Kultstatus: die 1986 erstmals erschienene ASM (Aktueller Software Markt). Nun gibt es nach 28 Jahren Pause wieder eine neue Ausgabe.C-64, Spectrum, Schneider CPC, MSX, Dragon, Enterprise – fast jedes Computersystem, das 1986 eine gewisse Bedeutung hatte, wurde in der ASM berücksichtigt, ganz zu schweigen von den 16-Bittern Atari ST und Amiga, die ab 1987 begannen, Einzug in die Haushalte zu halten. Doch 1995 musste die ASM aufgeben: Der PC hatte sich durchgesetzt, für Multiplattformmagazine gab es einfach keinen Markt mehr. Heute hat sich das Bild wiederum gründlich gewandelt, die alten Computer von damals, Ende der 1990er Jahre oftmals eingemottet oder gar weggeworfen, finden wieder und immer mehr neue Freunde, und jedes Jahr erscheinen mehr Spiele, die aus den Systemen mehr rausholen, als man es zu ihren Hochzeiten für möglich gehalten hätte.Und nun kommt auch die Zeitschrift zurück, die die typischen Heimcomputer auf ihrem Siegeszug durch die bundesdeutschen Wohnzimmer begleitet hat. Mit der Ausgabe 3/23 erscheint Jahrzehnte nach dem letzten Heft eine neue Nummer, die wie damals einen Überblick über den aktuellen Softwaremarkt der 8- und 16-Bitter geben möchte. Doch die neue ASM ist mehr als eine Softwarezeitschrift, sie ist auch eine Hommage an die alten ASM-Ausgaben der 80er Jahre. So finden sich in ihr auch zahlreiche Interviews mit den früheren Redakteurinnen und Redakteuren, sodass sich auch interessante Einblicke in den Redaktionsalltag und dem damaligen Beruf des Softwarejournalisten.Auch bei der alten Garde stößt das Projekt auf Zustimmung. „Ich freue mich, dass das alte Format wiederaufgenommen und so klasse rübergebracht wurde“, so Manfred Kleimann, der frühere Chefredakteur, der 1985 das Konzept der Zeitschrift entwickelte und auch die Neuauflage beratend begleitet.Erhältlich ist die aktuelle Printausgabe ab sofort auf https://www.amigashop.org . ,wo auch die bekannten Magazine Amiga Future, Amiga Joker und Load erhältlich sind.Preislich liegt die 100-seitige Sonderausgabe bei 8 Euro (zzgl. Versandkosten).Kontakt:Toperlasco Verlags GmbHNedderfeldweg 921423 SangenstedtJETZT bestellen: https://www.amigashop.org Aus dem Inhalt:Über 30 Testberichte zu aktuellen Spielen für 8- und 16-BitterInterviews mit Manfred Kleimann, Frank Brall, Martina Strack, Bendrik Muhs, Stefan Swiergiel, Klaus Segel, Stefan Bayer, Torsten Oppermann, Dirk FuchserInterviews mit Thomas Meiertoberens (Magic Bytes) und Steve Wilcox (Elite Systems), Roman Werner (Super Marble Boy), The Mojon Twins (Ramiro el Vampiro), Juan Manchon (Amigastore.eu), Andreas Magerl (APC&TCP), Sebastian Bach (Polyplay)LeserInnenumfrage zur ASMWettbewerbsauflösung: Endlich da - das ASM-Computer-SpielIm Blickpunkt: 40 Jahre VectrexRückblende: Was wurde aus den St. Brides Girls?und anderes mehr ...