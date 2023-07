35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Wir schließen Lücken in der PC-Game-Sammlung (Retro ausgepackt)Herzlich Willkommen zu Retro ausgepackt!Wir reimen uns hin zu einigen absoluten Hype-Games für den PC. Dennis stopft seine Lücken der PC Sammlung in großen Schritten und wir begeistern uns für Römer, Wikinger und das dunkle Volk!Na, worum wird es dabei wohl gehen?Wir wünschen viel Spaß mit den Limited Editions!Hot Wheels #1: Wir spielen mit Modellautos (RetroPlay/C64)Die Marke Hot Wheels ist bekannt für die kleinen Modellautos aus Metall, die man natürlich nicht nur stark bespielen konnte, sondern die auch in allerlei Unfälle verwickelt wurden.Mit diesem Wissen setzt mich Dennis vor den C64 und lässt mich mein eigenes Modellauto designen und damit durch die Stadt cruisen.Ob das so eine gute Idee ist?Hot Wheels #2: Brandbekämpfung und Autoschrott (RetroPlay/C64)Hagen rast mit seinem Hot Wheels Modellauto durch die Inner City und ... macht einen Ölwechsel?Tsja, wer kann, der kann!Und so löschen wir Feuer mit einem Feuerwache-Leiterwagen, tanken unseren Cruiser und parken sogar ein. Zumindest bis unser Fahrzeuglenker der nachtschwarzen Flitzer findetThe Last Squadron (Retro Today/Atari 800)Mit "The Last Squadron" präsentieren Dennis und Markus den (nochmals überarbeiteten) Gewinner des ABBUC Software-Contests aus dem Jahre 2020. Der Vertikalshooter für den Atari 8-Bit-Rechner ist als Extended-Version in Form einer Cartridge in limitierter Box erschienen, und da das Game ausschließlich auf Modul rausgekommen ist, spielen die beiden das auf einem original Atari 800 XL (und nicht in der Software-Emulation). Mehr Action, mehr Level, mehr mörderböse Endgegner!Nebulus #1: Wir klettern auf Türme (RetroPlay/Amiga)Der Protagonist unseres Plattform-Spielchens ist klein, grün, sieht aus wie ein Sparschwein, kommt aus einem U-Boot und will den Turm ganz nach oben klettern. Warum? Steht da nicht. Aber es gibt auf dem weiten Weg nach oben zahlreiche Hürden und Hindernisse! Kleine Aufzüge, wegkippende Plattform-Segmente, fiese Gummibälle, springende Augen und Geheimtüren... mit der Zeit finden Dennis und Hagen zwar den "Dreh" raus, aber das Ganze geht unerbittlich gegen die Zeit!Nebulus #2: Laden, Hagen! (RetroPlay/Amiga)Unbarmherzig gegen die Zeit - doch mit genug gefangenen Fischen im Zwischenspiel (deswegen das U-Boot?!) starten wir mit einem kleinen Zeitbonus. Das sollte den zweiten Turm doch deutlich einfacher machen! Oder? Doch aller Anfang ist schwer - Springen, nicht schießen, Dennis! Und wieder einmal heißt es: Laden, Hagen.Games, Bücher und Anwendungen von Zuschauern (Retro ausgepackt)Heute packen Markus und Dennis ein paar kleine Päckchen aus, die von geneigten Zuschauern geschickt wurden. Und so beginnt das Ratespiel "Was ist denn drin" für die Jungs. Und sogar Hagen im Chat muss die Ohren spitzen!Wir wünschen viel Spaß beim mitfreuen