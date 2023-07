WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen: Aunt Arctic Adventure - [improved] - (Mindware/Starbyte) level skip now works properly for the last game lavel - Info Nexus 7 - [improved] - (Andromeda) a special slave included for running demo in FastRAM - Info Project X - Special Edition - [improved] - (Team 17) use the latest CD32 buttons read routine - Info http://www.whdload.de/news.htmlWHDLoadhttp://www.whdload.de/news.htmlAndreasMandreas@amigafuture.de