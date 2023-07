35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:07/83: Atari XL und SX-64 (Back in Time)Atari und Commodore entwicklen 1983 ihre Heimcomputer weiter. Die Zeitschriften des Juli 1983 berichten u.a. über die XL-Reihe der Atari-Homecomputer und über den tragbaren SX-64 von Commodore.Bobby geht nach Hause: Gefährlicher Fußweg (RetroPlay/Atari VCS)Überraschung: in diesem Spiel auf dem Atari VCS sagt der Titel bereits alles aus. Der Spieler schlüpft in die Rolle von dem kleinen Bobby und muss nach Hause. Und der ist natürlich voller Gefahren - Schlaglöcher, Felsbrocken, rollende Steine, dazu Fledermäuse und Schmetterlinge - das verpricht mörderböse Action! Am Joystick: der Hagen.Adventures of Tron: Sprung nach Bits (RetroPlay/Atari VCS)Wer kennt ihn nicht, den Disney-Klassiker rund um den Programmierer Kevin Flynn? Dass sich als Spieleumsetzung nicht nur das rasante Motorradrennen oder das Discus-Werfen anbieten, zeigen Dennis und Hagen an dieser Jump-and-Run-Umsetzung für den Atari 2600. Es gilt, über mehrere Plattform-Ebenen zu kommen, Bits einzusammeln und dabei den Programmen in Form von Wächtern und Panzern aus dem Weg zu gehen.Wir schließen Lücken in der PC-Game-Sammlung (Retro ausgepackt)Herzlich Willkommen zu Retro ausgepackt!Wir reimen uns hin zu einigen absoluten Hype-Games für den PC. Dennis stopft seine Lücken der PC Sammlung in großen Schritten und wir begeistern uns für Römer, Wikinger und das dunkle Volk!Na, worum wird es dabei wohl gehen?Wir wünschen viel Spaß mit den Limited Editions!