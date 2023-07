Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:Alex Harkonnen75: New Amiga Games & Demos 2023: DOOMED CASTLE & HAMULET & RASTAN & NIGHT SHIFT & Gothic Vania AGA...AMIGA FACTORY: Longplay The Lost Patrol - AMIGA - 720 ComentadoAMIGA FACTORY: Gameplay Doomed Castle - AMIGA - 720Best of Amigos 002Parasol Stars Review: Amiga Platform Perfection! Amigos: Everything Amiga 410BitBeamCannon: Projects Update for July 13 2023Checkmate cases: Patreon China TripCheeky Commodore Gamer: Commodore Amiga | WEIRD DREAMS (1989)Chris Edwards Restoration: The Amiga 4000 of everything broke P2Chris Edwards Restoration: Commodore A4091 Z3 SCSI controller reviewDragonBox Shop: USB-C HDMI Kabel von Brook - nicht nur für die SwitchEORetro: "Der Einrichtungsberater" - ein selbstgebautes ComputermöbelFairLight TV #82, Pågadata 2023 part #2, inside the party.Formula: Jungle/DNB Mixup - PT1210 - DJ FormulaLast Ninja 2 Street Loader Remix (HKvalhe's 4ch LN2 Street Loader Remix) - Helge KvalheimLast Ninja 2 Sewer Loader Remix (HKvalhe's 4ch LN2 Sewer Loader Remix) - Helge KvalheimLast Ninja 2 Final Battle Loader Remix (HKvalhe's 4ch LN2 X5000 Remix) - Helge KvalheimLast Ninja 2 The Office Remix (HKvalhe's 4ch LN2 Office X5000 New Song Edition) - Helge KvalheimHold and Modify: What Was It Like? Installing Amiga Games From Floppy.Hold and Modify: Amiga A3000 Video Issue? Can We Fix?itsaPIXELthing: Experience Gaming Bliss: 17 Exciting Upcoming AMIGA Games + 2 Out Now! | Part 8Jinks Review for the Commodore Amiga by John GageFire Power (Amiga) - 9K Subs Playguide and Review - by Lemon Amiga.comCommodore CBM 8296-D - Hardwarespende - Yesterchips MuseumMs Mad Lemon: Mastering & Recording My New Album - Feat. Amiga, Yamaha TX7, Cobalt 8x, SID and MoreNIVRIG: Rogue Declan: Zero (Amiga) (WIP) 2023/07/14Old Style Gaming: The 10 Goriest Amiga Games Ever Made!Paddys Retro Kanal: Amiga Talk -HardwareErweiterungen für den Amiga- mit Herwig, Matze (A1k) Dennis (VD) und Guido (MY)RetroGamingMusic: 1,5 hour Game Music Remix Non-Stop!RetroGamingMusic: Think Twice III Arok 2023 EntryRobSmithDev: Clean them heads - Make Your Own Floppy Drive Head Cleaner and more!rtiainen: Commodore Amiga demo: Rebels - Infestation #41 pack menu (1991)rtiainen: Commodore Amiga demo: Awesome - Don't Loose Your Short (1991)rtiainen: Commodore Amiga demo: Scoopex - Videokids preview cracktro (1991)rtiainen: Commodore Amiga demo: Digital Artists Inc - Regeneration (1992)Torque: Free Amiga Game: Superfrog (Amiga CD32 Version emuliert mit WinUAE 5.0.0)Torque: Free Amiga Game: R-Type (Amiga Version emuliert mit WinUAE 5.0.0)