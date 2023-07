Pressemitteilung:Die allerneueste Ausgabe des Amiga Addict Magazins kann nun in unserem Online-Shop unter www.addict.media bestellt werden.Die Geschichte von Magnetic Fields (dem Spiele-Studio hinter Lotus Turbo Esprit, Kid Chaos und Super Cars), mit besonderen Gästen Shaun Southern und Andrew Morris!Neueste Spielebesprechungen: Cecconoid, Flappadiddle und CyberPunks 2: Next Generation.War Software-Piraterie auf dem Amiga so schädlich für die Plattform, wie man uns einst glauben machte, oder gab es auch positive Ergebnisse?Kreativ werden mit Imagemaster RT.Eine Zusammenstellung der schnellsten, abgespeckten Internet-Browser, einschließlich AmiGemini.Amiga gegen SNES - ein Kampf zwischen zwei 16-Bit-Gaming-Kraftpaketen!Klassische Spiele: Walker und Super Tennis Champs.Sam Dyer von Bitmap Books wählt in Six Of The Best seine liebsten Amiga-Spiele aus.Hast Du einst davon geträumt, ein Spieleentwickler zu werden? Amiga Addict-Leser Iain Sell erzählt die Geschichte, wie er sich endlich einen lebenslangen Traum erfüllt hat.CD32 Corner kehrt aufgrund der großen Nachfrage mit The Classic Lotus Trilogy zurück.Unsere Stammgäste, darunter der ehemalige Sensible Software's Stoo Cambridge, Demoscene mit h0ffman, Amiga News, User Groups, Amiga Discovery, Classic Coverdisk Of The Month und Leserbriefe.Und vieles, vieles mehr...!AUSGABE 22 - JETZT VORBESTELLBAR (AUSLIEFERUNG AM 13. JULI 2023)Sichern Sie sich Ihr Exemplar, solange der Vorrat reicht unter: http://www.addict.media