Cardiff: 29/06/2023



In einer aufregenden Zusammenarbeit von Amiga-Technologieunternehmen haben sich ACube Systems, AAA Technology und A-EON Technology zusammengeschlossen, um die Produktionsversion des lang erwarteten A1222+ Computers anzukündigen.



Diese gemeinsame Anstrengung läutet eine neue Ära des kollaborativen Computings für Amiga-Enthusiasten ein, indem sie die Expertise und die Ressourcen der drei Unternehmen nutzt. Der A1222+ wurde speziell für den Betrieb von AmigaOS 4.x entwickelt und unterstützt auch kompatible Linux PowerPC-Betriebssysteme sowie AmigaOS 3.x unter Emulation.



Das kompakte und robuste Design des Motherboards wird von NXP's QorIQ P1022 Dual-Core PowerPC-Prozessor mit einer Geschwindigkeit von 1,2 GHz angetrieben. Es wird mit der Version 2.3 des Enhancer-Softwarepakets von A-EON ausgeliefert, das erweiterte Video- und Grafiktreiber sowie eine ganze Reihe aktualisierter Anwendungen, Dienstprogramme und Datentypen enthält. ACube Systems hat bereits erfolgreich aktualisierte A1222+ v1.3 Prototypen produziert und wird die Produktion und das Testen der neuen Hauptplatine leiten, während AAA Technology als Hauptdistributor für die neue Amiga-Maschine fungieren wird.



Enrico Vidale, Matthew Leaman und Laurent Zorawski, die CEOs der drei Unternehmen, drückten ihre Begeisterung für diese Zusammenarbeit aus. Sie erklärten gemeinsam,

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft und den Beginn der A1222+-Produktion bekannt zu geben. Indem wir unsere Stärken und unser Fachwissen kombinieren, wollen wir ein verbessertes Computererlebnis für Amiga-Enthusiasten der nächsten Generation bieten.



Trevor Dickinson, der den Herstellungsprozess im Namen von A-EON Technology finanziert, fügte hinzu,

"Es war eine lange und zeitweise schwierige Aufgabe, den A1222+ auf den Markt zu bringen. Das Projekt wurde von Verzögerungen und extremen Weltereignissen heimgesucht, was zu Engpässen bei den Komponenten und massiv gestiegenen Herstellungskosten geführt hat. Ich bin ACube und AAA Technologies sehr dankbar, dass sie geholfen haben, das A1222+ System zu einer kommerziellen Realität zu machen."

Amiga-Enthusiasten, die sehnsüchtig auf die kommerzielle Veröffentlichung des A1222+ gewartet haben, können sich nun auf seine baldige Verfügbarkeit freuen. Es wird erwartet, dass Vorbestellungen für den A1222+ in den kommenden Monaten geöffnet werden und die Auslieferung kurz danach beginnt. Kunden, die an A-EONs Early Adopter-Programm teilnehmen, haben die erste Wahl, danach werden die Bestellungen nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" angenommen.

Bleiben Sie dran für weitere Updates, wenn wir die Funktionen, Spezifikationen und die Verfügbarkeit des A1222+ erforschen.



Über A-EON Technology Ltd.

A-EON Technology mit Sitz in Cardiff ist bekannt für sein langjähriges Engagement in der Amiga-Computing-Szene mit seinen X1000- und X5000-Power-User-Systemen der nächsten Generation und seiner wachsenden Software-Bibliothek, die auf die Classic- und Next-Generation-AmigaOS-Plattformen zugeschnitten ist.

Über ACube Systems srl

Der italienische Amiga-Spezialist ACube Systems ist bekannt für seine erfolgreiche Reihe von PowerPC-basierten Sam-Computer-Systemen. Mit dem Fokus auf Qualität und Liebe zum Detail wird ACube die Produktion des A1222+ überwachen und sicherstellen, dass jedes Gerät den hohen Standards entspricht, bevor es den Kunden zur Verfügung gestellt wird.

AAA Technologie

AAA Technology ist ein in Luxemburg ansässiges Joint Venture zwischen Amedia Computer France, AmigaKit Ltd. und A-EON Technology, das gegründet wurde, um Computer-Hardware und Software-Systeme in der Europäischen Union und darüber hinaus zu liefern.