ALB42 schreibt:Normalerweise, wenn ich Texte von einer Sprache in eine andere übersetze, benutze ich dazu DeepL. Es liefert in den meisten Fällen bessere Ergebnisse als Google translate (zumindest wenn Deutsch die Zielsprache ist). Es hat auch eine API, die man benutzen kann und die ersten 500.000 Zeichen sind kostenlos, also habe ich ein kleines Programm für den Amiga entwickelt, um diese API zu benutzen.Es heißt dummerweise AmiTranslate. Ich weiß, es ist wenig originell, aber hey, anscheinend wird der Name noch nicht benutzt, also warum nicht. Natürlich braucht das Programm eine Internetverbindung und SSL (OpenSSL3 auf MorphOS; AmiSSL auf allen anderen Systemen), weil es direkt mit dem DeepL Server kommuniziert (via https) und es braucht die texteditor.mcc.