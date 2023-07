35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Grand Prix: Über 4 Brücken musst Du gehen (RetroPlay/Atari VCS)Aus der Frühzeit der Gaming-Industrie stammt das Formel-1-Rennspiel "Grand Prix" von Activision für den Atari VCS. Der Spieler kämpft mit seinem Rennwagen alleine gegen die Zeit, gegen die Rennstrecke und, nicht zu vergessen: die Computergegner. Auf vier verschiedenen Kursen heißt es nun, den kleinen Flitzer mit dem Knüppelregler schnellstmöglich durch das Ziel zu bringen. Wer bremst, verliert. Fahrer in die Wagen!Dragonsden: Ritter auf dem fliegenden Pferd (RetroPlay/C64)Eines der allerersten C64-Spiele auf Modul: mit Dragonsden geht es ab in den Drachenhort! Die von Commodore geschriebene Arcade-Portierung hat ein klassisches Thema: Der Ritter muss die bösen Drachen besiegen. Déjà Vu? Auf unserem Flugross gilt es zunächst, die roten Drachen aufzuscheuchen, und allen anderen aus dem Weg zu gehen, bevor wir uns mit der Lanze auf sie stürzen! Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber die Reset-Punkte sind gnädig gesetzt...Zucker, bis uns schlecht wird! (Retro-Snacks)Retro-Snacks mit Hagen und Dennis!Wie schwelgen in dem Süßkram unserer Kindheit. Und es ist babbisch-süß! Die leicht grüne Farbe im Gesicht unserer beiden Tester wird dankenswerterweise vor dem Greenscreen rausgefiltert. Aber das ist eigentlich egal, denn der Start-Jingel ist einfach genial! In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß mit diesem Format!Crush, Crumble and Chomp: Beschwerliches Monsterleben (RetroPlay/Atari 800)Dennis und Hagen schlüpfen in die Rolle von Filmmonstern und müssen Städte dem Erdboden gleichmachen! Kommt bekannt vor? Richtig - mit "Movie Monster" haben sie den Nachfolger bereits gezeigt, hier das Ur-Werk von 1981! Geschrieben in Basic zeigt dieses Frühwerk der Computerspielgeschichte, dass intuitive Bedienung nicht immer im Vordergrund stand. Aber nach einer Weile haben die zwei den Dreh halbwegs raus und Goshilla wälzt alles platt!Trantor: Wir fackeln alles ab (RetroPlay/C64)Alleine auf einem Alien-Planeten, als letzter Überlebende der Mannschaft - bewaffnet einzig mit einem Flammenwerfer gilt es nun, sich der Außerirdischen zu erwehren und zum Hauptcomputersystem vorzudringen. Nun, was tut man nicht alles, um zu überleben, nicht wahr? Dennis und Hagen schauen sich das hitzige kleine Actionspiel auf dem C64 an, bei dem sowohl die Zeit als auch der Brennstoff eine knappe Ressource sind...Jede Menge Interviews... für die Tonne: World of Alternatives 2000 (VD reacts)Die World of Alternatives in Neuss aus dem Jahr 2000 - filmisch zusammengefasst von VD - ist ein echtes Highlight aus der Frühzeit der Aufnahmen! Alleine der Amiga ist leider merklich auf dem absteigenden Ast. Trotzdem werden einige spannende Themen aufgearbeitet. Und bohrende Fragen an interessante Persönlichkeiten gestellt. Allein, die Nutzung im Video war irgendwie dann doch .... schwierig.Warum? Na, komm und sieh selbst, in diesem Nostalgietrip mit Markus und Dennis in die lang vergessene Zeit.