Am 13. Oktober 2023 wird an der Technischen Universität Rzeszow ein Postgraduiertenstudiengang mit dem Titel "Retro-Computing: Technologien und digitale Kunst" eröffnet. Es handelt sich dabei um den ersten Studiengang dieses Profils in Polen und weltweit, der die Entwicklung von Computertechniken und -technologien sowohl im historischen als auch im zeitgenössischen Kontext abdeckt, aber auch die Einbeziehung der Studienteilnehmer in die kreativen Aspekte des Retrocomputing - von der Demoszene bis zum Gamedev - betont. Das Studienprogramm umfasst Plattformstudien und einen Überblick über die wichtigsten polnischen und weltweiten Computerplattformen, die Demoszene, zeitgenössische Aspekte des Retrocomputing (neue Geräte, Auktionsmarkt, rechtliche Aspekte) sowie die kreative Beteiligung der Studienteilnehmer durch Workshops auf 8/16-Bit-Plattformen.Das Studium wird 2 Semester dauern (11 Sitzungen an Wochenenden). Das erste Semester wird von "harten" Aspekten (Hardware, Programmierung, Erweiterungen) sowie der Geschichte der Informatik dominiert, während das zweite Semester eher "weich" sein wird (Spiele, Demoszene, Musik, Pixel-Art). Die Kosten für das Studium betragen 3000 PLN (ca. 670 EUR). Das Studium wird von der Polnischen Gesellschaft für Informationsverarbeitung, dem Sozialausschuss Chronik der polnischen Demoszene, dem UBU-Labor der Jagiellonen-Universität und anderen unterstützt.Die einzige Voraussetzung für die Studierenden ist, dass sie einen Hochschulabschluss - ab dem Bachelor/Ingenieur - haben müssen, wie es das polnische Recht verlangt. Das Studium wird in polnischer Sprache durchgeführt. Für weitere Informationen (auf Polnisch) - https://retro-computing.prz.edu.pl