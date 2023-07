Die folgenden Artikel wurden in den letzten zwei Monaten auf der Website des Amiga-Magazins Obligement ( http://obligement.free.fr ) hinzugefügt:- Mai/Juni 2023 Nachrichten.- Alte Artikel von Ami-GrafX 5 bis 7: Vergleich: Virtuelle Landschaftssoftware, Tutorial: Imagine - Die Modellierungsmöglichkeiten des Formeleditors, Tutorial: ClariSSA - Schnittstellen zwischen ClariSSA und anderer Software, Verschiedenes: Simulation einer Klinik für ambulante Chirurgie, Tutorial: Volumm 4D - Bäume und ausgeschnittene Volumen, Tutorial: Real 3D - Robotik, Datei: Präsentation von ASC Presta, usw.- Interview mit Yannick Buchy (Meta-MorphOS.fr, Amiga-Classic.org).- Interview mit Ravi Abbott (The Retro Hour, Amiga Addic).- Besprechung von MorphOS 3.18.- Besprechung von Karateka.- Datei: Präsentation und Geschichte der Emerald Mine Serie.- Datei: The Copper.- Datei: Die Geschichte von Simulmondo (zweiter Teil).- Anleitung: Erstellen von Sicherheitskopien unter MorphOS.- DIY: Icarus 1 - AROS One und Icaros Desktop.- DIY: Installieren und Konfigurieren von Wi-Fi auf CD32.- Programmieren: Artikel von der GuruMed.net Website.- Spezielles Quiz über Shadow Of The Beast.Rendez-vous auf http://obligement.free.fr für diese schöne Lektüre.Unsere Twitter-Seite: https://twitter.com/obligement Bitte kontaktieren Sie David "Daff" Brunet für weitere Informationen und wenn Sie etwas beitragen möchten.