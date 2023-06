AROS One x86 v2.1 veröffentlichtNeue Version von AROS One x86. Es sind viele neue Funktionen in dieser neuen Version enthalten. Viel Software wurde aktualisiert und neue Software hinzugefügt. Auch die Spiele-Sektion enthält neue Spiele.AROS One x86 v2.1 enthält das "Aros One x86" Handbuch in den Formaten PDF, GUIDE, HTM und DOC (PC-Windows).Weitere Informationen zu allen Updates finden Sie in der beigefügten Liste.AROS One wird im DVD (ISO)-Format oder als USB-Image von bereitgestellt, nutzbar als Live-System oder zur schnellen Installation von AROS One auf dem PC.Für das USB-Image muss die Endung entsprechend dem zu verwendenden Programm umbenannt werden, normalerweise .img.Für AROS One empfehlen wir die Verwendung des hervorragenden [URL=http://"https://rufus.ie/"]Rufus[/URL] oder [URL=http://"https://www.balena.io/etcher/"]Etcher[/URL])AROS One x86 v2.1 ISO DVD: Download AROS One x86 v2.1 USB Flash: Herunterladen Das sind die vielen neuen Funktionen:Update AROS One OS System:- RNOTunes.catalog für v1.1 aktualisiert- OpenURL.prefs erstellt, das OpenURL erlaubt, einen Link direkt mit OWB zu öffnen.- 4Sets von AmiFox Buttons- Theme BlackIce repariert- Neues Icon Set für alle gestylten Apps "Circle"- Alle System Apps übersetzt und aktualisiert in Italienisch (Katalog)- Fehlerbehebung der AlarmClock- Theme PixBlue repariert- 12 Themes für AROSAmp- Script Theme-Prefs für AROSAmp- 3 Buttons und 5 Hintergrundbilder für MPlayer- Script Theme-Prefs für MPlayer- Neues Set "Button-Themes" für OWB- Script Theme-Prefs für OWB- Neuen Button "BIG" AmiStart- Neues Skript erstellt AmiStart- Icon DosDriver SMB2 und SMB2-Restart- Neues Skript SMB2-Restart (SMB2 ein-/aushängen)- Neues Skript für BoingIconBar (BiB-Prefs)AROS One Apps aktualisiert:- RNOTunes v1.1- RNOTunes.catalog für v1.1- LilCalendar v2.4- iConecta v4.25- AppBuilder v3.1- FlexCat v2.18- UnMount v0.1- HWP_hURL v2.0- HWP_APNG v1.2- HWP_YAFA v1.2- HWP_TIFF v1.2- HWP_PCX v1.2- HWP_JEPEG2000 v1.2- HWP_FLIC v1.2- InstallateurLG v1.0.3- VIM v9.0.1546- LHA v1.14i- WildMidi v0.4.5- Aktualisierung von Dopus Config, associati file .ct, cd a Editor, tasto Del elimina file, tasti Amiga + C, copia file.- AROSAmp v0.24- Image2PDF v2.2- SMB2-Handler v53.7- Filesysbox.Bibliothek V54.4- BoingIconBar v1.12Update AROS One Games:- Xump- PowermangaUpdate Core ABIv0 20201110:- kms.library repariert- muimaster repariert- Eingabevoreinstellungen repariert- BoingIconBar reparierthttps://sites.google.com/view/arosoneAMIGASYSTEMcarlo@plagimusicali.net