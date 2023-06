RedPill wurde in der Version 0.9.21 Beta veröffentlicht.Änderungen:-Assets können auch lokalisiert werden, wenn ein Bild mit einem Suffix, das der ausgewählten Sprache .ES .FR .DE .IT .PR übereinstimmt, wird dieses Bild anstelle des Standardbild verwendet.-Musikkanäle im Audio-Bildschirm hinzugefügt um zu entscheiden, wie viele Amiga-Kanäle (0-4) für die MOD-Wiedergabe reserviert sind.-Destroy Children Trigger hinzugefügt, der Objekte zerstört, die an diesen Trigger angehängt sind.-Print Var und Print Text Trigger hinzugefügt, um Text an der Objektposition zu drucken.-Texte in Dialogen berücksichtigen Zeilenumbrüche, Wörter werden nicht abgeschnitten.-Wenn die Eingabe inaktiv ist und ein Dialog angezeigt wird, wird die Eingabe wieder aktiv, damit der Dialog geschlossen werden kann.-Fehlerbehebung im Level-Eigenschaften-Bildschirm, wenn die Sprite-Ebene inaktiv ist.-Fehlerbehebung in aktiven Objekten, da es möglich war, dass einige nach einem Levelwechsel instabil waren.-Fehlerbehebung im Stempel-Aktionsauslöser.-Fehlerbehebung in Side X bei instanziierten Objekten.-Fehlerbehebung in Paletten während des Editierens.-Fehlerbehebung für Seitenwechsel bei der Textauswahl.Code-Optimierung.