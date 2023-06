35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Lange RetroPlays ab sofort auf @VDXXL! (InfoTime)Es gibt viel zu zocken - packen wir es an!Wir haben Spaß an langen, epischen Spielen, aber auch an kurzen Spiele-Häppchen. Wie soll man sich da entscheiden, was wir als nächstes angehen? Doch wir essen den Kuchen und heben ihn gleichzeitig auf: Ab sofort findet Ihr unsere Langläufer wie Historyline, DSA und System Shock auf unserem Kanal @VDXXL. Auf diesem Kanal dreht sich weiter alles um die komplette Retrowelt und das mit mehr Abwechslung!Ihr wollt all die Videos? Dann abonniert doch einfach beide Kanäle!System Shock #19: Unbenutzbare Geldautomaten (RetroPlay/PC) - @weltenbrecherHacker oder Häcker? Ist doch egal - Hauptsache die Nummer stimmt! Und das tut sie ärgerlicherweise nicht - wir kommen nicht durch die Tür. Also schauen wir uns noch ein wenig weiter um. Vielleicht findet sich irgendwo ja noch ein Hinweis auf den richtigen Code. Die die Station ist weitläufiger, als wir erwartet hatten. Was sagt denn die Karte?!Frogger: Mit dem Frosch über die Straße (RetroPlay/Atari 800)Ein waschechter Klassiker - Frogger dürfte einer der bekanntesten Arcade-Hits überhaupt sein! Bei dieser Atari-Umsetzung geht es wie beim Original darum, einen Frosch (wer hätte das gedacht) von der einen Seite des Bildschirms zur anderen zu bringen - über die Straße und den Fluss, vorbei an tödlichen Hindernissen wie Autos und Krokodilen. Da will in rechten Moment gesprungen werden, sonst bleibt nur noch Frosch-Mus!Amiga-Games mit VHS und andere Klassiker (Retro ausgepackt)Wir unboxen wieder! Und den kleinen, süßen Stapel hat Dennis zu einem Oberthema zusammengestellt. Mit dabei sind auch Päckchen unserer geneigten Zuschauer! Und so lernen wir beim Auspacken einiger der schönsten Amiga-Spiele, wie die kleinen Lemmingsfiguren entstanden sind.Und so wünschen wir - mit einem geneigten Päckchenstapel im Arm - viel Spaß!