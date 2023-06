Auf der Amiga38 wird es, wie auch auf der Amiga37, wieder ein Sonderheft der Amiga Future geben, das jeder Besucher der Veranstaltung kostenlos am Eingang erhält.Neben Hallenplan, Infos über die Aussteller, Gutscheine usw. wollen wir in diesem Heft einen speziellen Bereich veröffentlichen, in dem Programmierer ihre Programme/Spiele vorstellen können.Speziell geht es uns um Programmierer und deren Werke, von denen man eher selten etwas auf Newsseiten & Co hört, aber wichtige Hilfen für viele User sind.Zu diesem, Zweck erhält jeder Programmierer von uns 4000 Zeichen (nicht Wörter!) Platz im Sonderheft, wo er sein Werk mit eigenen Worten den Usern vorstellen darf. Dabei sollte der Text in deutsch und englisch vorhanden sein.Keine Angst, wir helfen beim übersetzen wenn es nötig ist. Aber wir lassen die Texte ganz grundsätzlich so wie sie sind. Dh. klatscht nicht einfach ein paar Zeilen hin sondern nehmt euch etwas Zeit. Und achtet auf die Rechtschreibung.Es geht ja hier um eure Software.Die Regeln sind einfach:- Einsendeschluß ist der 1. August 2023 per email an Andreas@amigafuture.de - Umso früher wir den Text haben, umso besser.- Der deutsche und englische Text müssen JE 2000 Zeichen lang sein. Also zusammen 4000 Zeichen.- Text bitte als reines ACSII-File. (Dateigröße = Anzahl der Zeichen)- Der Text muß am Ende eine Bezugsquelle für die Software haben (z.b. Aminet Link) und natürlich auch den Namen des Programmierer.- Es ist natürlich auch möglich mehrere Vorstellungen über verschiedene Programme/Spiele einzureichen.- Das Alter des Programmes spielt keine Rolle.Der Platz in dem Sonderheft ist zwangsläufig begrenzt.Deswegen werden die Programm-Vorstellungen die am frühesten bei uns ankommen und am besten geschrieben sind als erstes ihren Platz im Heft bekommen.Alle weiteren Vorstellungen landen aber natürlich nicht in der Tonne. Diese werden dann auf unserer Homepage und/oder der Amiga Fututure CoverCD veröffentlicht.Es geht also nichts verloren.Bei Fragen, und wie wird es sicher geben, schreibt einfach eine Email an Andreas@amigafuture.de Und da die Amiga Future dieses Jahr 25 Jahre alt geworden ist, verlosen wir unter allen Teilnehmern ein Amiga Future Jahres-Abo mit CoverCD.