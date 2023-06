35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:From Vultures to Vampires Vol. 1 (Virtuelle Welten Buchvorstellung)Die Geschichte des Amiga von seiner Entstehung bis zum Konkurs von Commodore ist schon in vielen Büchern gut aufgearbeitet worden. Über die Zeit seit 1995 liest man jedoch eher selten. Im ersten Band von "From Vultures to Vampires" berichten die Autoren David Pleasance und Trevor Dickinson jetzt ausführlich über die Geschehnisse in der Amiga-Welt aus den Jahren 1995 bis 2004. Wir haben das Buch gelesen und erklären Euch, was Euch erwartet.System Shock #17: Schneller leben, schneller sterben (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherAlle Kameras dieser Ebene sind eliminiert, weiter geht's! Und weil sie alle irgendwann wiederkommen, stecken wir ganz schön schnell in der Klemme. Mutierte Pflanzen und Tiere halten den Puls oben und Dennis auf Trab. Manchmal sind Granaten doch ganz nützlich. Und speichern nicht vergessen!System Shock Remake #1: Ethikprogramm deaktiviertPassend zu unserem System-Shock-RetroPlay ist vor kurzem das lange angekündigte Remake von System Shock erschienen. Wir schauen uns das Spiel zu dritt an und vergleichen es mit dem Original.System Shock #18: Knapp und knäpper (RetroPlay/PC) - @weltenbrecherWir haben keinen Platz mehr im Inventar und der Teppich muss gereinigt werden. Stromsparen ist bei der Lichterflut hier auch nicht gerade angesagt. Das sind Probleme, mit denen wir fast nicht gerechnet hätten. Und vor lauter "Danger Dennis"-Spielen hätten wir auch beinahe übersehen, dass die Gesundheit auf dem Minimum angekommen ist.Historyline #292: Bis zum letzten Ballon (RetroPlay/Amiga)Die feindlichen Einheiten lichten sich dramatisch - eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der Sieg unser ist. Generalfeldhagen ballt routiniert seine Truppen um die verbliebenen Gegner und lässt auch die Kriegsballone nicht außen vor. Einen nach dem anderen holt er vom Himmel - ganz entspannter Endspurt!Rygar: Viel Feind, viel Ehr' (Retro Today/Amiga)In der Arcade-Umsetzung des gleichnamigen Spiels treten wir als legendärer Krieger gegen Horden von Monstern an. Über 30 Level gilt es zu bestehen, die Waffe ist vielseitig einsetzbar und die Gegner kommen zahlreich, während wir uns durch die Landschaft prügeln, und zwar von vorne, von hinten, von oben und von unten! Wir müssen uns ihrer erwehren und nutzen dazu eine Art Kettendiskus und diverse Extras, die wir unterwegs finden. Flüssige Prügel-Action auf dem Amiga 1200!