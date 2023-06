AmiBerry ist in der Version 5.6.1 erschienen.Fehlerbehebungen:Hardfile-Eigenschaften wurden immer auf Standard gesetzt (behebt #1077)cycle exact wurde manchmal falsch aktiviert (behebt #1075)Fehlerbehebung in der Unterstützung von Fremdplatten-Images, wenn das Laufwerk ein Standard Amiga 3.5" DD isthsync-Ereignisse sollten vor misc-Ereignissen stehenParameter der uaegfx-Karte korrigiertuaegfx-Kartenname ist UAE, nicht uaegfx.cardHilfetext-Formatierung im CPU-Panel korrigiert (behebt #1088)benutze doppelte Anführungszeichen, um Zoll in der GUI zu bezeichnenwenn --autoload mit einem Dateinamen im aktuellen Pfad verwendet wird, stürzt Amiberry ab (behebt #1091)behebt Build-Fehler mit GCC 13.1 (behebt #1100)Die cmd-Zeilen-Option savestate verwendete keinen Dateinamen (behebt #1081)zweite Controllertasten wurden in Retroarch nicht registriert (fixes #1092)Vollbildumschaltung funktionierte seit v5.3 nicht mehr (Fixes #1103)Kopieren der Voreinstellungen beim Hard-Reset wurde rückgängig gemacht (fixes #1068)Verbesserungen:P96 kleinere KorrekturenUnnötiges Casting in scsi.cpp entferntUpdate der automatischen Umschaltung der VGA-Modus-AuflösungAktualisierung der VGA-Automatik zur Unterstützung neuer OS 3.2 MonitoreFloppyDriveBridge auf v1.4 aktualisiertGUI aktualisieren, wenn sie hinter anderen Fenstern versteckt ist (behebt #1090)verbesserte Meldung, wenn Main ROM nicht gefunden wird (fixes #1095)Floppy-GUI-Panel verbessert (Fixes #1094)verwende BGR888 für 32-bit Modi (Fixes #1080)