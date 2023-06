35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:System Shock #15: Angriff der Pflanzen-Mutanten (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherWillkommen auf Ebene Drei! Nch einem kurzen Abstecher ins Reaktordeck suchen wir jetzt auf der Wartungsebene nach einem Strahlenschutzanzug. Gerüchteweise soll es den da zu finden geben... Vielleicht. Falk übernimmt das Kommando und hat die Waffe gezückt. Die Gefahr lauert im Verborgenen, und es sind mehr Gegner, als man ahnen kann. Wie schaut's mit einer mobilen Energieversorgung aus?System Shock #16: Laden, Dennis! (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherDa ist ein Cyberport - also nutzen wir ihn! Wer weiß, welche hilfreichen Tools sich dort finden lassen? Aber der Zugang ist schwer bewacht - autsch! Da haben wir uns die Synapsen etwas angesenkt... Erst einmal rüber zum Delta Grove Entspannungsareal für gestresste Stationsmitarbeiter und runter in die Hocke - ist sicherer. Bodycount, anyone?Historyline #291: Übermächtige Flugzeuge (RetroPlay/Amiga)Der Zwerg tutet! Ich wiederhole: der Zwerg tutet! (Dennis' Kommentar zum aktuellen Kampfgeschehen) Transportlaster werden gewünscht, sind aber überflüssig - Hagen ist im finalen Ansturm und überrennt alles, was ihm in die Quere kommt. Der Vizegeneral hat Visionen... Ob das an den selbstgebackenen Keksen liegt?Wir haben uns Amiga-Spiele ausgesucht (Retro ausgepackt)Heute ist der Arm der Name! Dennis war vorher im Süßigkeitenladen und hat sich eine Riesenkiste mit Amiga-Spielen zusammenstellen lassen. Ein Schmankerl jagt das Nächste und wir lecken und die Finger bei dieser Masse an schönen Amiga Games!