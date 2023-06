35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:System Shock #13: Viele bunte Farben (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherDie Schilde sind oben! Damit ist der erste Teil der aktuellen Aufgabe bewältigt - nun geht es darum, die Schilde unter Beschuss zu nehmen. Von innen. Ab zum Laserraum. Und Speichern nicht vergessen. Und wenn Dir alles zu viel wird, schnapp Dir einfach mal eine Granate. Dennis ist da voll in seinem Element.System Shock #14: Wir jagen den Laser in die Luft (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherLaserraum abgehakt. Grundsätzlich haben wir jetzt alles gemacht, was wir haben machen können. Jetzt geht es zurück auf Ebene 2, und wenn uns jemand in die Quere kommt: Feuer frei! SHODAN meldet sich zwischendurch auch nochmal zu Wort, und unterbreitet uns ihre Herrschaftsfantasien. Frei nach Ghostbusters: "Bist Du ein Gott?"Historyline #290: Wir schießen uns den Weg frei (RetroPlay/Amiga)Taktische Vorschläge? Einfach gewinnen! Hagen arbeitet daran... aber das erwartete "Frrrrt" bleibt aus, das gibt's nur beim Zug. Trotzdem läuft alles nach Plan, die Bomber werden repariert, es wird geklemmt und der Gegenschlag vorbereitet. Energische Truppenbewegungen und dann ab in Richtung Depot.06/83: C64 und VZ200 (Back in Time)Im Juni 1983 gibt es für Dennis gleich zwei persönliche Highlights, denn in den Zeitschriften des Monats werden seine ersten beiden Computer vorgestellt: Der VZ200 und der C64!