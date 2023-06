WinUAE wurde in der Version 5.0.0 veröffentlicht.Fehler aus VErsion 4.10.x behoben. Vollständig zyklusgenaue, nicht expandierte Amiga 500-Emulation.WinUAE 4.9.x/4.10.x-Fehler behobenAGA-only Sprite-Pufferüberlauf, der zufällige Seiteneffekte verursachen kann.CIA-Synchronisierungstaktdrift behoben.Viele GDI-Modus-Fehler behoben.Ganzzahlige Skalierung funktioniert korrekt in Overscan+ und höheren Modi."Remove interlace artifacts" war unzuverlässig und verursachte Grafikfehler in genauen Modi.Der SCSI-CD-Befehl READ TOC, Format Typ 0 gab ungültige Daten zurück.Die serielle Schnittstelle und die prozessübergreifende serielle Schnittstelle waren in genauen Modi unzuverlässig.VHPOSW/VPOSW vertikale und horizontale Änderungen in der Mitte des Bildschirms werden jetzt genauer emuliert. Smooth Copper / Up front demo specific hack wird (endlich!) nicht mehr benötigt und wurde entfernt.Mehrere Chipsatz-Emulationen (Bitplanes, Sprites, Blitter) wurden behoben.Ältere Bugs behobenBeim nicht erweiterten Quickstart des A600 war die RTC fälschlicherweise aktiviert.Scanlines/Masken im D3D11-Modus werden nicht mehr von der Skalierung beeinflusst.Möglicher Absturz in der Floppy-Emulation und beim Verlassen der GUI behoben.Das Einlegen eines unterstützten nicht-Amiga-formatierten Disketten-Images (z.B. PC DOS-formatiertes Disketten-Image) in ein Standard-Amiga 3.5″ DD-Laufwerk wurde abgelehnt, da die Laufwerkskompatibilitätsprüfung kein Standard 3.5″ DD-Laufwerk akzeptierte. Das Image wurde jedoch akzeptiert, wenn das Laufwerk ein 3,5″ HD-Laufwerk war.Das Einbinden einer ausführbaren Datei als HD-Disketten-Image führte zu einer fehlerhaften Diskettenstruktur, wenn die Datei größer als 1329664 Bytes war.Benachrichtigungssymbol -> Diskettenlaufwerke: DF1, DF2 und DF3 wählten das Image von DF0:Beim fliegenden Wechsel von AGA zu OCS/ECS und wieder zurück wurde nicht immer die ursprüngliche AGA-Hintergrundfarbe wiederhergestellt.Unterstützung der Picasso IV Flash-ROM-Emulation.Prometheus PCI bridge PCI config space byte wide access endian swap fix.ROM-Rescan im ini-Modus löschte zuvor erkannte ROMs nicht.uaegfx und hardware-emulierte RTG-Platine und Emulationsfenster kleiner als RTG-Auflösung: ein Teil der rechten oder unteren Seite des Displays wurde abgeschnitten.Neue Funktionen/Aktualisierungen: UINeue KS ROMs zum ROM-Scanner hinzugefügt.Die Optionen Disable keyboard und Disable game controllers when mouse not captured wurden zum Pri & Extensions Panel hinzugefügt.Benutzerdefinierte Datenpfad-Konfiguration zum Paths-Panel hinzugefügt. Datenpfad = Standardpfad, in dem Konfigurationsdateien, Logs, Statusdateien usw. geladen und gespeichert werden.Das GUI-Fenster wird in den Vordergrund gebracht, wenn das Emulationsfenster durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste oder durch Drücken der Taste F12 (oder einer konfigurierten GUI-Taste) geöffnet wird. GUI schließen, wenn ESC gedrückt wird, während die GUI geöffnet ist und das Emulationsfenster den Fokus hat.Der Status des FloppyBridge-Schreibschutzes in der GUI spiegelt nun den Status des Floppy-Schutzes des echten Laufwerks wider.Das Hardware-Infopanel zeigt nun die komplette Speicherkarte an, wenn die Emulation gestartet wurde.Neue Funktionen/Aktualisierungen: Emulation1.5M Chip RAM Größe wird jetzt in allen Konfigurationen unterstützt. (Außer wenn JIT aktiviert ist)Unterstützung für Bildschirmdrehung hinzugefügt, um das Spiel Fast Draw Showdown (American Laser Spiele) mit um 90 Grad gedrehtem Bildschirm vollständig zu unterstützen. Nur in den Modi D3D 9 und D3D 11.ECS Denise Superhires Sprite-genaue Farbauswahl-Emulation ("scrambled" odd/even palette access).Tastatur-Reset-Handhabung geändert, jetzt wird das System im Reset gehalten, solange die Tasten gedrückt bleiben.Unterstützung des programmierten nativen Anzeigemodus verbessert, automatische Korrektur des Seitenverhältnisses verbessert.RTG-Hardware-Sprite (Mauszeiger) wird nun korrekt abgeschnitten, wenn er sich in der Nähe der Bildschirmränder befindet."Warp-Modus zurücksetzen" implementiert. Startet die Emulation im Warp-Modus, schaltet automatisch ab, wenn ein Programm läuft oder KS ROM etwas auf dem Bildschirm anzeigt.Serielle Schnittstelle hat jetzt separate Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren der Handshake/Status-Pin-Emulation (RTS/CTS/DTR/DTE/CD) und Ring Indicator.uaegfx RTG P96Prefs Unterstützung.Striker Manager und Multi-Player Soccer Manager Dongle-Emulation.Statefile complete blitter state save/restore wird nun vollständig in zyklusgenauen Modi unterstützt. Zuvor wurde der Blitter vor dem Speichern des Status zwangsweise beendet.Der ultra extreme Overscan-Modus umfasst nun Ausblendungsbereiche, HV-Sync- und Composite-Sync-Bereiche, die mit einem Gittermuster gezeichnet werden.Änderung: Standard-Tastaturlayout geändertDie Taste links von der Rücktaste (die es auf PC-Tastaturen nicht gibt) ist jetzt auf F11 abgebildet und die Taste zwischen der Null und der darüber liegenden Taste ist jetzt auf die Taste an der gleichen physischen Position wie die Taste auf der Amiga-Tastatur abgebildet. Das Eingabefeld hat ein Kontrollkästchen, das diese beiden Tasten vertauscht.Die Taste über der Umschalttaste und links von der Eingabetaste ist jetzt an der gleichen Stelle wie die Taste auf der Amiga-Tastatur belegt.Seltsame Sonderbelegung der #-Tasten auf der deutschen Tastatur entfernt.Und mehr!