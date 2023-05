Das MorphOS Storage ist eine Sammlung von Software für MorphOS:Mit mehr als 400 Archiven, in alphabetischer Reihenfolge oder Kategorie durchsuchbar und Suchfunktionen.Ihr habt Zugriff auf Info-Texte, Readme, Entwickler-Webseiten, Bildern und Videos, sowie die Möglichkeit Software zu kommentieren.Ihr könnt Dateien oder Schnappschüsse, Video, URL, usw vorschlagen, um die Inhalte zu verbessern.Seit unserer letzten Meldung wurden folgende neue Files im MorphOS Storagehinzugefügt: Audio/Players ) 2 MB / May 26 2023 Text/Compare ) 124 KB / May 26 2023 Text/Edit ) 1 MB / May 26 2023 GUI ) 1 MB / May 24 2023 System/Datatypes ) 198 KB / May 23 2023 Files/Archive ) 5 MB / May 22 2023 Development/Hollywood/Plug ) 806 KB / May 22 2023 Development/Hollywood/Plug ) 68 KB / May 22 2023 Development/Hollywood/Plug ) 25 KB / May 22 2023 Development/Hollywood/Plug ) 378 KB / May 22 2023 Development/Hollywood/Plug ) 26 KB / May 22 2023 Development/Hollywood/Plug ) 1 MB / May 22 2023 System/Shell ) 158 KB / May 22 2023 Text/Edit ) 14 MB / May 22 2023 Files/Archive ) 4 MB / May 21 2023 Games/Action ) 139 KB / May 20 2023 System/Datatypes ) 159 KB / May 19 2023 Development/Hollywood ) 870 KB / May 19 2023http://www.morphos-storage.net/index.php?all=1MorphOS Storagehttp://www.morphos-storage.net/index.php?all=1AndreasMandreas@amigafuture.de