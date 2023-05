Am 1. und 2. Juli 2023 findet die LEVEL UP in Salzburg, Österreich statt.Die Amiga Future wird dort mit einigen Rechner im Retro-Bereich vertreten sein.Wäre schön wenn wir dort möglichst viele Amiga User treffen könnten.25.amigafuture.deÜber LEVEL UP – The Gaming FestivalIm August 2021 öffneten sich erstmalig die Tore, damals noch in der Salzburg Arena, für LEVEL UP. Zielwar und ist es immer noch, Salzburg als geografisches Zentrum Österreichs für ein Gaming – undeSports-Event zu etablieren und diesen Trend einem breiten Publikum zugänglich zu machen.LEVEL UP ist das erste österreichische Gaming- und eSports-Festival, das Freizeitspieler, Profis,Spielefans, sowie Macher und Stars der Szene in einer erlebnisorientierten Atmosphärezusammenbringt, um neue Trends zu erleben und die gemeinsame Leidenschaft zu feiern.Bisher hatten Gaming-Events meist den Fokus auf dem reinen Wettbewerb. LEVEL UP verbindet diesenmit zwanglosem Community-Building, damit alle Gamer und Spielefans auf ihre Kosten kommen.Die diesjährige Ausgabe, die am 1. und 2. Juli 2023 im Messezentrum Salzburg in der dritten Editionveranstaltet wird, überzeugt wieder durch Vielfalt und Ausgewogenheit der Angebote. Bei LEVEL UPist für jeden etwas dabei, egal ob Hobby-Gamer, eSport-Profi, Cosplayer, Retro-Fan, Indie-Liebhaber,Card-Gamer, Tabletopspieler, oder auch für Großeltern, die mit ihren Enkelkindern unterwegs sind.Besonders erfolgreiche Programmpunkte aus den letzten Jahren werden dieses Jahr wieder mit vonder Partie sein. Unter anderem die LEVEL UP ICARACE World Championships, das hochklassige RocketLeague Turnier Morekats Mayhem #4, Cosplay Action in Kooperation mit Animix, Tabletop- und CardGaming in Kooperation mit Gamers Finest Salzburg und CardArena, eine Drohnen Championship,sowie ein Charity-Stream bei dem Geld für wohltätige Zwecke gesammelt wird.Auch wird es wieder einen abgetrennten FSK16+-Bereich geben, in dem sich Spieler und Orgas inTurnieren ohne Jugendfreigabe batteln werden.Neu ist dieses Jahr, dass die ESSL Landesmeisterschaft ihre Finalmatches in Valorant bei LEVEL UPaustragen wird. Auf der Mainstage feiert Street Fighter 6 in einem Showmatch sein Debüt und alsganz besonderes Highlight wird die Streamerin Veyla direkt von LEVEL UP live gehen und über dasGeschehen auf Twitch berichten.LEVEL UP verspricht dieses Jahr wieder ein Höhepunkt unter deutschsprachigen Events zu werden.Egal ob eSport-Organisation, Hobbyspieler oder spielebegeisterte Familie. Jeder kann allein odergemeinsam nach Belieben spielen, sich mit Freunden und Stars der Szene treffen, und sich an denzahlreichen Food Trucks über die neuesten Spieletrends unterhalten.Damit das Event dieses Jahr wieder ein Vergnügen für die ganze Familie wird, zahlen Besucher unter16 Jahre einen ermäßigten Preis, Kinder unter 12 besuchen die Veranstaltung völlig kostenlos.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.levelup-salzburg.at/