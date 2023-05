PresseveröffentlichungDie Ausgabe 21 enthält:Der Amiga lebt und ist quicklebendig. Wir zeigen, wie Ihr Euren Spaß am Amiga haben könnt.Mit exklusiver Berichterstattung über Kickstart UK - die Amiga-Messe.Amiga Addict's erste Leserumfrage - es ist an der Zeit, Deine Meinung zu sagen, wie Dein Lieblings-Amiga-Magazin verbessert werden kann.Ex-Amiga Power Magazin-Guru Gary Penn schaut vorbei, um über klassische Magazine und seine Karriere zu plaudern.Amiga Demoscene Spezial: Revision 2023 von h0ffman.Neue Spielebesprechungen, darunter Geo's Quest 2, Ring Around The World und Boxx 4.Klassische Amiga-Spiele mit Desert Strike, Project-X Special Edition, Gods und The Chaos Engine.Animation mit Brilliance.Erinnert Ihr Euch an Einwahlmodems und quietschende Telefonleitungen? Ian schaut sich die neue Amiga BBS von Retro32 an.Amigas in Schulen und Ausbildung.PiStorm32 Lite A1200 Trapdoor-Beschleuniger Testbericht.Ein bemerkenswertes Big-Box-Amiga-Gehäuse, Eyetechs EZ-Tower.NEU! Die erste Folge von Lost Worlds; eine Kolumne, die Amiga-Technologie und Innovationen bespricht, die es nie zum heimischen Verbraucher geschafft haben. Diesen Monat blickt Ravi liebevoll auf den BoXeR zurück!Unsere Stammgäste, darunter der ehemalige Sensible Software's Stoo Cambridge, Six Of The Best, Amiga News, User Groups, Amiga Discovery, Classic Coverdisk Of The Month und Leserbriefe.Und vieles, vieles mehr...!AUSGABE 21 - AB 1. JUNI 2023 AUF LAGER UND JETZT VORBESTELLBARBestellt und sichert Euch Euer Exemplar unter: www.addict.media