35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Neue Gehäuse für den Amiga 500 (Virtuelle Welten)Machen wir uns nichts vor: Der Amiga war in seiner Zeit ein Gebrauchsgegenstand und entsprechend ruppig sind viele mit ihm umgegangen. Das und die Jahre haben Spuren hinterlassen und teilweise sind die Gehäuse - gerade vom Amiga 500 - in keinem guten Zustand mehr.Doch dafür gibt es jetzt Abhilfe! Wir stellen Euch die neuen Amiga-500-Gehäuse von A1200.net vor, schauen uns die zusätzlichen Erweiterungsmöglichkeiten an und zeigen Euch die passenden neuen Tastaturkappen.Theme Park Mystery #1: Verwirrung im Vergnügungspark (RetroPlay/Amiga)Ein mysteriöses Spiel haben sich Dennis und Hagen da herausgesucht - selbst das Genre lässt sich nicht so eindeutig zuordnen. Ein bisschen Jump 'n' Run, ein bisschen Action-Adventure? Der "Magic Canyon Theme Park" hat schon vor langem seine Pforten geschlossen und birgt ein schreckliches Geheimnis. Und diesen Park haben wir nun geerbt und müssen das Geheimnis ergründen. Es wird ... anders als erwartet.Theme Park Mystery #2: Was tun wir hier eigentlich? (RetroPlay/Amiga)Hagen hat leichte Anlaufschwierigkeiten mit der Steuerung, und das Spielprinzip ist auch noch nicht so ganz offensichtlich, aber Dennis übernummt nun das Ruder und zeigt, wie es geht. Und er geht auch gleich deutlich forscher voran. Ob Dennis heimlich das Springen von Leitern und Plattformen bei "Danger Dennis" geübt hat? Jedenfalls wird's jetzt ein wenig ersichtlicher, was das Spiel erwartet... oder?Historyline #288: Hier spricht der Krieg! (RetroPlay/Amiga)Für eine strategisch günstige Positionierung ist Hagen bereit, kleine Opfer zu bringen. Um kurzen Prozess zu machen und das Hauptquartier einzunehmen, fehlen die Pferde. Und die, die da sind, fallen dem Artilleriebeschuss zum Opfer. Trotzdem ist die Lage ober-entspannt, und das Flugzeug geht auf die Flak. Erst klemmen, dann bomben. Läuft. Wenn er denn rankommt, der General.Neues Netzteil für den Amiga 4000 PPC (Bastel-Ecke)Fehlt einem Besitzer eines Amiga 4000 das Netzteil oder ist es defekt, dann ist es schwierig, Ersatz dafür zu bekommen. Wir schauen uns an, wie man ein aktuelles PC-Netzteil in einem Amiga 4000 verwenden kann und bauen eine Adapterplatine.