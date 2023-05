iGame ist in der Version 2.4.0 erschienen.Achtung! Seit dieser Version benötigt iGame die NList und NListviews. Wenn iGame also nicht startet, überprüfen Sie bitte, ob Sie diese Bibliothek auf Ihrem System installiert haben.Diese Version führt die Verwendung der igame.data Dateien ein. Momentan werden die folgenden Informationen verwendet:* Titel* Spieler* JahrWeitere Informationen aus diesen Dateien werden in den folgenden Versionen verwendet. Erwarten Sie also nicht, dass die Spiele/Demos in dieser Version nach Genre kategorisiert werden.Änderungen:Hinzugefügt* Das Speichern der Liste nach einem Scan der Repositories wurde wieder hinzugefügt, was in den vorherigen Versionen entfernt wurde.* Die neuen igame.data Dateien wurden eingeführt* iGame verwendet jetzt NList mit zusätzlichen Spalten, die sortierbar sind* Hinzufügen der Checkbox "igame.data bevorzugen" in den Einstellungen, mit der der Benutzer festlegen kann, ob der Titel aus den igame.data-Dateien oder aus der Slave-Datei oder dem Ordnernamen abgerufen werden soll, so wie es früher funktionierte. Dies hat keine Auswirkung auf Nicht-WHDLoad-Elemente.Behoben:* Die Statusmeldungen wurden korrigiert, die mit der Meldung zum Speichern der Liste gestapelt waren und nicht mehr die Anzahl der Spiele anzeigten.Geändert:* Jetzt werden die MUI-Änderungen von envarc geladen. Mit MUI v5 werden die Balancegröße und Listenspalten dort gespeichert und beim nächsten Start von iGame wiederhergestellt