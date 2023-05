WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen: Wizkid - [improved] - (Sensible Software) Wizardoids mini game works now, more disk accesses removed and Bplcon0 color bit fixed added, access fault fixed, Wizardoids game can be run with CUSTOM2 - Info Big Time Sensuality - [improved] - (Axis) fixed/final version of the demo is now supported, new install script - Info Wembley International Soccer - [improved] - (Audiogenic) ButtonWait support for title picture - Info Dark Castle - [improved] - (Three-Sixty) another version supported - Info http://www.whdload.de/news.htmlWHDLoadhttp://www.whdload.de/news.htmlAndreasMandreas@amigafuture.de