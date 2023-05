PressemitteilungLogicalByte, der Entwickler des Logikspieles Connect, hat gestern das nächste Spiel für den Amiga 500 (und höher) vorgestellt. Der Titel lautet "Virtual Enemies".Der Spieler lebt in einer alternativen Zeitlinie in den 80er Jahren. Die Erde leidet bereits enorm unter den starken Klimaveränderungen, verursacht durch den ungehemmte Raubbau der letzten Jahrzehnte. Staaten und ihre Machthaber sind irrelevant geworden. Großkonzerne, die die Kontrolle über alle wichtigen Rohstoffe besitzen, sind die wahren Herrscher. In deren Aufträgen begeben sich ganze Armeen an Hackern in einen elektronischen Krieg, in dem es um die Informationsbeschaffung und Sabotage geht. Der Spieler ist einer von ihnen, ein Anfänger, ein Noob, der seinen Platz erst noch finden muss.Die zentrale Aufgabe des Spielers ist also das Eindringen in fremde Computernetzwerke. Das erledigt er mit seinem Computer, der durch erhaltenes Geld aufgerüstet werden kann. Softwaretools müssen geschrieben, verbessert und erweitert werden, um die Aufträge noch effizienter zu erledigen. Wer nun zwangsläufig an Hacknet oder Uplink denkt, kann beruhigt sein: Es ist kein Klon, der das Spielprinzip kopiert, sondern besitzt eigene ausgefeilte Spielmechaniken.Das Spiel kann alleine oder aber, sofern der Amiga mit dem Internet verbunden ist, auch mit anderen Spielern zusammen gespielt werden. Manche Aufträge sind so komplex, schwer und damit ruhmreich, dass diese nur gemeinsam erledigt werden können. Eine Rangliste bringt die Möglichkeit des weltweiten Vergleichs mit. LogicalByte ist sich bewusst, dass kooperatives Spielen nur Spaß macht, wenn auch Mitspieler zur Verfügung stehen. Deshalb werden kurz nach dem Amiga-Release (voraussichtlich Ende 2024) Clients für Windows, Linux und Mac zur Verfügung stehen. Das sollte eine Spielerreichweite generieren, die so der Amiga schon lange nicht mehr gesehen hat.Der erste Prototyp wird auf der Amiga38 im Oktober spielbar sein.Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann dies neben Amiga News auch direkt auf der Projektseite https://logicalbyte.itch.io/virtualenemies oder aber allgemein beim Entwickler auf https://www.logicalbyte.de sein.