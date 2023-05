35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Lionheart #5: Geheimer Weg durch die Lavagrube (RetroPlay/Amiga) - mit @foglakeproductionNein, wir schicken nicht He-Man zu Castle Greyskull, auch wenn die Ähnlichkeit frappierend ist. Vadlyn erreicht nach dem abenteuerlichen Weg über den Abgrund die Stadt der uralten Schrecken, in der zahlreiche Pendelfallen auf uns warten. Und ein Henker. Das Timing ist von Bedeutung bei den zahlreichen Sprüngen, die hier absolviert werden müssen. Und das bei einer nervenaufreibenden Musik... danke, Matthias.Lionheart #6: Wir haben das Medallion! (RetroPlay/Amiga) - mit @foglakeproductionAlles ist Lava! In diesem Level muss jeder Sprung sitzen - alles andere hätte fatale Folgen. Dennoch hat Sven das Risiko auf sich genommen und sich auf dem schwimmenden Basaltstein zum geheimen Eingang vorgekämpft. Eine kleine Abkühlung? Von wegen - auch in der Höhle geht's heiß her! Selbst wenn es in diesem Bonuslevel eine Menge Extras abzustauben gibt... die werden wir auch auf dem Luftschiff bitter benötigen!Historyline #286: Wo ist die Artillerie? (RetroPlay/Amiga)Hagen verschwindet im Greenscreen, weil er mit seinem Patschehändchen ständig auf die Szeneneinstellungen der Kameras kommt. Wie soll er denn so eine Schlacht gewinnen, lieber Vizegeneral?! Ein Schelm, wer denkt, dass Dennis nur einen zeitlichen Vorteil beim Basteln des Klemmbausteinpanzers herausschlagen wollte... Jetzt haben beide nur noch ganz wenige Teile. Nun - Angriff ist die beste Verteidigung!05/83: Mäuse, Tastaturen und Morsezeichen (Back in Time)Ein neues Eingabegerät beginnt jetzt so richtig, seinen Siegeszug anzutreten und es ist in den Augen der Zeitschriftenredakteure das definierende Feature der Apple Lisa: das Rollkugeleingabegerät - oder wie wir es liebevoll auch nennen: die Maus