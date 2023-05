WHDLoad ist in der Version 18.9 erschienen.Änderungen:- Fehlerbeseitigung: mögliche Race Condition bei der Verwendung von XPK komprimierten Dateien und mehreren Datenverzeichnissen behoben, wenn eine komprimierte Datei mit dem gleichen Namen in zwei aufeinanderfolgenden Datenverzeichnissen enthalten war und die letzte komprimierte Datei im ersten Verzeichnis und die erste komprimierte Datei im darauffolgenden Verzeichnis war, wurde sie zweimal vorgeladen und die zweite wurde für das installierte Programm sichtbar, dies wurde nun korrigiert- Fehlerbeseitigung: das Slave-Strukturflag EmulDivZero funktioniert jetzt auch auf dem 68010, in der vorherigen Version war es immer fehlerhaft (fehlende Unterstützung für das unterschiedliche Stackframe-Format auf dem 68010)- Fehlerbeseitigung: DIC-Option SkipTrack war in Version 1.2 fehlerhaft, jetzt mit Version 1.3 behoben (CFou!)- neu:neue lokale Option ExecuteArgs, um den Skripten/Programmen, die über die Optionen ExecuteCleanup/Startup/... aufgerufen werden, Argumente mitzugeben; damit wird es möglich, das Verhalten der Skripte in einer einzigen Installation zu steuern, ohne dass viele verschiedene Execute*-Skripte erforderlich sind- neu: wenn WHDLoad von der Workbench aus gestartet wird, öffnet sich jetzt ein Fenster CON:////WHDLoad .../AUTO/CLOSE/WAIT für die ExecuteCleanup und ExecuteStartup Skripte, das sich öffnen, wenn es eine Ausgabe gibt - chg:Option Cache/S kann auch in der globalen Konfigurationsdatei (Tomaz) angegeben werden- neu: die kick13-Emulation unterstützt nun auch den residenten WHDCtrl-Befehl, der zum Beenden von WHDLoad verwendet werden kann. Da die Boot-CLI unter 1.3 keine residenten Befehle ausführt, wurde ein Patch implementiert, um diese Funktion hinzuzufügen (Hexaae)- Fehlerbeseitigung: resload_ListFiles kann nun auch das Installations-Root-Verzeichnis auflisten, wenn es von zwischengespeicherten Dateien auflistet. Dies war seit der Einführung der Funktion, zwischengespeicherte Dateien aufzulisten, in Version 18.7 nicht mehr möglich, was z.B. Gauntlet3 beschädigte (issue #6077)- Fehlerbeseitigung: abhängig vom bereits benutzten Chipspeicher hat WHDLoad Lese-/Schreibdaten beschädigt (alle io-bezogenen Resload-Funktionen), wenn das File-Cache-Feature nicht benutzt wurde (NoWriteCache oder NoFileCache gesetzt), kann dies gespeicherte Daten beschädigt haben! Dieser Bug wurde in WHDLoad Release 18.4 eingeführt, danke an DJ Mike für das Melden/Testen (issue #6078)- Änderungen: die Optionen ExecutePostDisk und ExecutePreDisk funktionieren jetzt wie vorgesehen/dokumentiert, vorher wurden sie nur einmal aufgerufen (issue #5880)- Fehlerbeseitigung: RawDIC wurde auf Version 6.1 aktualisiert, was die Kompatibilität mit Imager-Slaves behebt, die DoubleInc und einen Track zu viel in der Trackliste verwenden (z.B. Beast)- Fehlerbeseitigung: EmulChk funktioniert jetzt auch unter 68010 (Ausgabe #6137)