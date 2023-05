Die folgenden Artikel wurden in den letzten zwei Monaten auf der Website des Amiga-Magazins Obligement ( http://obligement.free.fr ) hinzugefügt:- März/April 2023 News.- Alte Artikel aus Ami-GrafX 1 bis 4:Tutorial: Imagine 2 - Verwendung von Pfaden,Verschiedenes: Realisierung eines Computerraums in einem College,Tutorial: Scenery Animator 4.0 - Mount St. Helens,Tutorial: LightWave 3D - The diving suit,Verschiedenes: Realisierung einer 3D-Simulation des Fernsehsenders LCI,Tutorial: Imagine 2 - Die "Skin"-Funktion,Tutorial: Aladdin 4D - Erste Schritte und Verwaltung Ihres Projekts,Verschiedenes: Realisierung eines lokalen TV-Kanals (C9 Info-Service),Tutorial: ProControl/MorphPlus - Virtueller Regen,Dateien: Kamel Ikhlef und CTV Productions,Tutorial: Art Department Pro - Der Alphakanal,Tutorial: Panorama - Amazon, etc.- Interview mit Kristi-Louise Herd (Grafikdesignerin von Fiendish Freddy).- Dateien: Die Geschichte von Simulmondo (Teil eins).- Dateien: Wie werden die Bilder eines PAL-Amigas auf einem Monitor dargestellt?- Dateien: Die traurige Episode von Cannon Fodder's poppy.- Hardware: TerribleFire 328/330.- Blickwinkel: Die Entwicklung von Rave (Teil sechs).- Anleitung: Betrieb von zwei Grafikkarten in einem AmigaOne X5000.- DIY: Einbau eines Amiga 1200 in ein Evo X500-Gehäuse.- BASTELN: Icarus 1, Bau eines Towers für AROS.- Programmieren: Artikel von der GuruMed.net Seite.- Spezielles Quiz über ACube Systems.Rendez-vous auf http://obligement.free.fr für diese schöne Lektüre.Unsere Twitter-Seite: https://twitter.com/obligement Sie können gerne etwas beitragen. Bitte kontaktieren Sie David "Daff" Brunet für weitere Informationen.