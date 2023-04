vasm wurde in der Version 1.9d veröffentlicht.Änderungen:* m68k: Bei Verwendung von MOVEQ.L anstelle von MOVEQ darf die Warnung nur für Werte zwischen 128 und 255 ausgeschaltet werden, aber nicht jeder Wert ohne Fehler zugelassen werden.* mot-syntax: XREF erlaubt keine Definition und XDEF erfordert eine Definition.* std-Syntax: Mögliches Problem mit "Scratch at end of line"-Warnungen nach einem Abschnitt-Attribut-String behoben.* oldstyle-syntax: Mögliches Problem mit "Scratch at end of line"-Warnungen nach einem Abschnitt-Attributstring behoben.* tos-output: Reloc-Output in ausführbaren Dateien war seit V1.9b kaputt! Beschränken Sie sich wieder auf 32-bit absolute Relocations.vasm ist ein RTG Assembler um Verknüpfungen in verschiedenen Formaten oder absoluten Code zu erstellen. Mehrere CPU-, Syntax-und Ausgabe-Module können ausgewählt werden.Viele gemeinsame Direktiven/Pseudo-Opcodes werden unterstützt (in Abhängigkeit von der Syntax-Modul) sowie ascpu-spezifische Erweiterungen.Der Assembler unterstützt Optimierungen (zB die Wahl der kürzesten Sprungbefehls oder Adressiermodus) und Erleichterungen (zB Umwandlung eines Abzweigs zu einem absoluten Sprung wenn nötig).Die meisten Syntax-Module unterstützen Makros, inklusive Direktiven, Wiederholungen, bedingte Assemblierung und lokale Symbole.