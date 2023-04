35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Doom auf dem C64, Rückkehr von Sierra? und Minecraft, der Film (Retro-Rückblick)Großes Geld, Hollywood, Rechtsstreitigkeiten - unsere heutige Folge des Retro-Rückblicks hat alles!Lionheart #1: Im Auftrag des Königs (RetroPlay/Amiga) - mit @foglakeproduction"Lionheart", das letzte Actionspiel von Thalion Software, hat seinerzeit bei der Presse Best-Wertungen eingesammelt. Dennis und Sven zeigen ein fulminantes Action-Jump-and-Run mit fantastischer Grafik, die auf der unauffällig schwarzen Box gar nicht so recht zur Geltung kommen will. Die Vorgeschichte rund um den Helden Valdyn stimmt auf das Abenteuer ein - der Juwel Lionheart wurde gestohlen, und wir müssen ihn wiederbeschaffen!Lionheart #2: Präzise Sprünge (RetroPlay/Amiga) - mit @foglakeproductionNach einem großartigen Intro, einer ausführlichen Vorgeschichte und einem kleinen Ausflug in die Spieleinfo geht es nun endlich los mit der Action! Nach dem Sturz vom Rücken des Drachen ist Valdyn, der Löwenmann, in den Sümpfen gelandet. Es wird ein langer und beschwerlicher Weg zu Fuß... Also ran an den Joystick!Historyline #284: Volle Kraft abwärts! (RetroPlay/Amiga)Das Schlachtenglück will uns heute nicht so recht hold sein. Dennoch versucht Hagen, die kleinen Erfolge zu optimieren und die Erfahrung der Einheiten bestmöglich zu verteilen. Einige Reparaturen werden langsam überfällig, und unser Bombergeschwader ist zu klein und unerfahren, um sinnvoll eingesetzt zu werden. Ob unsere Panzerabweht die mobile Flak wegbekommt?Devil's Temple: Immer mitten in die... (Retro Today/Amiga)Long Story short: Da haben die bösen Burschen unsere Freundin erst belästigt, dann verprügelt und dann entführt! Zum Glück sind wir die Überkings in Kung Fu, und machen uns auf den Weg, sie da wieder rauszuprügeln. In dieser flotten Arcade-Umsetzung fliegen die Fäuste (und die Füße), und mit einem Zwei-Button-Joystick hat man die vollständige Kontrolle über alle Moves! Diese wollen aber erst einmal gelernt werden... Stresstest!