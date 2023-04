Amiga Addict 20 kann jetzt vorbestellt werden.Ausgabe 20 enthält:Amiga Addict erforscht Andy Warhols Beziehung zur Erstellung von Kunstwerken auf dem Amiga und wie er half, die kreative Identität unserer Plattform zu formen.PLUS: Ein exklusives Interview mit dem Mitbegründer und Redakteur des Amiga World Magazins, Guy Wright, der Warhol 1986 vor dem Tod des legendären Künstlers interviewte.Wir machen uns auf den Weg und richten unseren Fokus auf Amiga-Anwender und berichten von den Treffen der Lincolnshire Amiga Group, der Stamford Peterborough Amiga Group und der Yorkshire Amiga Group.Der Amiga Walker Prototyp - der letzte AGA Amiga Computer, der nie veröffentlicht wurde.Rob Smiths neues Retro Directory, ein kostenloser Online-Verzeichnisdienst.Wir sprechen mit David Upchurch, dem bekannten ehemaligen Redakteur des The One Amiga Magazins.Der Original-Amiga-Hardware-Ingenieur Ron Nicholson erklärt uns, wie unsere Lieblingsmaschine tickt.Ein brandneuer Gamepad-Controller für den Amiga: Ralph Egas stellt uns seinen Dual Stick vor.Neueste Spielbesprechung: Maria Renard's Revenge.Um sowohl Ostern als auch die 20. Ausgabe von Amiga Addict zu feiern, enthüllt unsere Gold Standard-Kolumne die besten Ostereier und Boni, die in klassischen Amiga-Spielen versteckt sind.Eine Zusammenstellung der AGA-Spiele, die jeder wirklich gespielt haben sollte!Six Of The Best: klassische Spiele ausgewählt von Acidbottle (Wonderboy).Eine Anleitung zu Bifrost Heimdall Edition, dem ultimativen LED-Beleuchtungsmod für den Amiga.Scannen von Zeitschriften, Handbüchern und Nachschlagewerken. Wir schauen uns den besten Weg an, um Ihre Amiga-bezogenen Printmedien mit dem CZUR ET16 Plus Overhead-Scanner digital zu konservieren.Unsere Stammgäste, darunter der ehemalige Sensible Software's Stoo Cambridge, Demoscene, Amiga News, User Groups, Classic Coverdisk Of The Month und Leserbriefe.Und vieles, vieles mehr...!AUSGABE 20 JETZT VORBESTELLBAR (AB DEM 20. APRIL 2023 AUF LAGER)Sichern Sie sich Ihr Exemplar, solange der Vorrat reicht: https://www.addict.media