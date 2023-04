35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:System Shock #09: Spaß mit Logikpuzzles (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherAb in den Cyberspace - wenn es in der realen Welt nicht weitergeht, kann uns vielleicht die Matrix helfen! Irgendwie müssen wir ja an die Zugangscodes kommen. Steht der Schutzschild noch? Sehr gut - dann kann es mit dem Teleporter in unerforschte Regionen gehen! Aber die rote Tür erfordert einen Gruppe-4-Zugangscode.System Shock #10: Strahlende Aussichten (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherDie Roboterproduktion haben wir erfolgreich eingestellt - zumindest in diesem Bereich der Station. Nun müssen wir noch die Bibliothek finden. Laden wir vorher noch einmal ordentlich unsere Energiezellen auf - wer weiß, was uns auf dem Weg nicht alles begegnet? Ein chilliges Knobel-Adventure ist das jedenfalls (trotz Einlage) schon lange nicht mehr...Historyline #282: Modellfiguren von Hagen und Dennis (RetroPlay/Amiga)Endspurt Mission 21... oder so! Der Feind ist durch unsere Reihen wie durch Butter und ist jetzt beim Nachtisch angekommen. Wir brauchen Verstärkung - und die kommt per Post! Jetzt können Generalfeldhagen und sen Vizegeneral zusammen mit Mini-Dennis und Mini-Hagen die Schlacht schlagen! Und die wird - trotz winterlicher Bedingungen - sehr heiß werden.Bullfrog, Blue Byte und LucasArts (Retro ausgepackt)Ein Stapel Kisten mit PC Games liegt bereit! Dennis packt erstmal die Honeyflakes aus. Äh was? Das sind dann wohl die ganz besonderen Schmankerl die heute vor uns liegen. Ein wahrer Genuß sozusagen. Und wie immer haben wir viel Spaß