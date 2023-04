Games That Werent schreibt:Ein kurzer Eintrag für ein grafisches Textadventure für den Commodore Amiga, das 1993 von Software 2000 veröffentlicht werden sollte.Hexuma: Das Auge Des Kal wurde mit einigen positiven Kritiken veröffentlicht, und bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war - laut Presse - eine Fortsetzung in Arbeit, an der Harald Evers fleißig arbeitete.Laut Aktueller Software Markt wurde das Spiel im Geheimen entwickelt. Es wurde jedoch enthüllt, dass es in einer unterirdischen Welt spielt, die so groß ist, dass man auf dem Rücken eines Drachens in ihr fliegen kann.