Presseerklärung:Brüssel - 2. April 2023Hyperion Entertainment hat vor dem US-Bezirksgericht des westlichen Bezirks von Washington in Seattle einen weitreichenden Sieg in dem von der Cloanto Corporation und den Amiga-Parteien (Amiga Inc., Itec, LLC und Amino Development Corporation) gegen Hyperion angestrengten Rechtsstreit erzielt.Das Gericht wies alle verbleibenden Klagen der Cloanto Corporation und der Amiga-Parteien gegen Hyperion Entertainment ab und entschied in allen Punkten zugunsten von Hyperion Entertainment, indem es dem Antrag von Hyperion auf ein Urteil im summarischen Verfahren stattgab.Der vorliegende Fall wurde am 14. Dezember 2017 (!) gegen Hyperion Entertainment eingeleitet, als der Kläger Cloanto Corporation (dem sich später die Amiga-Parteien anschlossen) vor dem U.S. District Court for the Northern District of New York Klage gegen Hyperion einreichte und behauptete, Hyperion habe die ihm durch die Vergleichsvereinbarung von 2009 gewährten Rechte überschritten und dadurch Urheberrechte und Markenrechte verletzt.Hyperion Entertainment möchte sich bei allen AmigaOS 3.x und 4.x Entwicklungsteams sowie bei unseren Beta-Testern für die Fortsetzung ihrer Arbeit während der vielen Jahre des Rechtsstreits bedanken.Während dieser vielen Jahre war Hyperion Entertainment immer bestrebt, diesen Rechtsstreit zu einem verhandelten Ergebnis zu bringen und ist auch heute noch der Überzeugung, dass eine gütliche Einigung zwischen den Parteien, die alle verbleibenden Rechtsstreitigkeiten zu einem Ende bringt, im Interesse der gesamten Amiga-Community wäre.Eine Kopie des Gerichtsbeschlusses vom 30. März 2023 kann hier gefunden werden: https://docs.justia.com/cases/federal/d ... 256770/141