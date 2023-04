35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:System Shock #07: Entspannung pur! (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherNach dem kleinen Überfallkommando im Aufzug übernimmt Falk nun wieder das Kommando und Dennis kann sich im säuseligen Klang der Fahrstuhlmusik etwas erholen. So geht es entspannt auf Ebene Zwei, auf der wir das Isotop finden müssen, das für die Reaktorebene bestimmt ist. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass auch hier Seltsames am Werk ist. Was tut man nicht alles, um die Menschheit zu retten...?System Shock #08: Wo ist das Isotop? (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherWir stolpern über einen Haufen Schalter - aber was bewirken sie? Kaum haben wir den ersten umgelegt, kommt eine ganze Kolonie von kampfwütigen Reparaturrobotern und jagt uns in Panik durch die Korridore. Da glüht der Laser schon vor Überhitzung! Wieder gilt: die Speichern-Funktion in "System Shock" ist Gold wert! Trotz Respawn.DSA #09: Unsere Nahkämpfer treffen nichts! (RetroPlay/Amiga)Das ist ein blutiger Kampf mit den Räubern! Und während unsere Fernkämpfer Pfeil um Pfeil auf die Gegner schicken und die Magier ihre Astralkraft in glühenden Schmerz verwandeln, fuchteln unsere Nahkämpfer ein weig hilflos mit ihren Klingen herum und bemühen sich redlich, dem Feind irgendwie auf die Mütze zu hauen. So richtig erfolgreich läuft das allerdings noch nicht...04/1983: Der IBM PC XT (Back in Time)Kaum hat man sich einen neuen Computer gekauft, schon ist er veraltet!Dieses Schicksal trifft uns nicht nur heute, sondern war bereits eine Herausforderungen für die ersten Besitzer einen IBM-PC in Deutschland. Nur wenige Monate nach dem Erscheinen des ursprünglichen PC in Deutschland steht bereits sein Nachfolger in den Startlöchern: Der XT.Wir schauen uns die Berichterstattung im April 1983 zum XT an, reden über betriebliche Softwareentwicklung und schauen uns die (damals) neusten Spiele an.