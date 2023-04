Ring around the World wurde in der Version 1.1 veröffentlicht.Es gibt keine Update-Option - das Aktualisieren die bereits installierten Version löschen und die neue Version installieren.Aufgrund der Fehler und Änderungen werden die Snapshots der Version 1.0 nicht mehr unterstützt - ihre Verwendung führt zu unvorhersehbaren Ergebnissen, daher sollten sie nicht verwendet werden.Obwohl die Version 1.0 veröffentlicht wurde, nachdem sie auf mehreren Rechnern von Anfang bis Ende durchgespielt worden war, haben sich einige Fehler eingeschlichenDer erste Fehler wurde gefunden, ohne dass wir uns das Spiel oder den Code angeschaut haben: Er tauchte aus heiterem Himmel in der schlaflosen Nacht nach der Veröffentlichung des Spiels auf. Der zweite wurde entdeckt, als ich jemandem beim Spielen zusah, und der dritte wurde von ihm gemeldet, nachdem ich den anderen Fehler entdeckt hatte. Dann wurden noch einige andere Fehler gefunden und behoben, nachdem die Überarbeitung des Codes begonnen hatte.Ich habe die Chance ergriffen, auch einige Verbesserungen einzubauen.Die detaillierte Liste der Änderungen lautet wie folgt...v1.1 (17/03/2023)* Die Höhleneingänge wurden korrigiert (sie konnten von oben betreten werden; außerdem brachten sie den Protagonisten an den Ort, an dem er die Höhle zuletzt verlassen hatte, was unterschiedlich sein konnte).* Die Flucht des Protagonisten aus der Höhle wurde korrigiert, wenn er schlafen muss und der nächstgelegene Ausgang der nördliche ist, aber der Zugang zu diesem durch den Abgrund versperrt ist (er würde praktisch sowieso diesen Ausgang nehmen).* Die Handhabung des Schlafs des Protagonisten auf Wunsch des Spielers wurde korrigiert (es wurden mehrere Kacheln ersetzt, obwohl keine benötigt wurden; wenn der Protagonist nur aufgrund der physischen Notwendigkeit schlief, schlief er, während er auf seinen Füßen stand).* Die Handhabung der Trinkbalance wurde korrigiert (eine Überprüfung wurde zu spät durchgeführt, was dazu führen konnte, dass der Durst abgeschwächt erschien, obwohl er in Wirklichkeit sehr stark war).* Die Palette des Game-Over-Bildschirms wurde korrigiert (war leicht verschoben).* Die Initialisierung wurde korrigiert (es wurden keine Fehler in Bezug auf eine bestimmte Gruppe von Operationen behandelt).* Das Auslösen des Erdbebens wurde behoben (es konnte durch das Laden eines Snapshots passieren, wenn im oberen Teil der Höhle gespeichert wurde).* Behebung des Protagonisten-Bobbildes beim Laden eines Schnappschusses (sein Index wurde berechnet, aber das funktionierte nicht, wenn er auf dem Floß stand).* Behebung einer Grenzüberprüfung beim Ersetzen von Kacheln (es wurde eine falsche obere Grenze verwendet).* Das Ersetzen von mehreren Kacheln wurde korrigiert (mehrere Instanzen der internen Daten wurden für jede Kachel verwendet; in den meisten Fällen war dies einfach eine unkluge Wahl).* Umgehung der Speicherfragmentierung des Betriebssystems, die auf 1-MB-RAM-Rechnern beim Wechseln des Speicherplatzes zu Speicherplatzmangel führen konnte.* Verfeinertes Laden des Speicherorts, so dass bei einem Fehlschlag ein zweiter Versuch unternommen wird, nachdem der von zwischengespeicherten Chatdaten belegte Speicher freigegeben wurde.* Die Erhaltung des aktuellen Schnappschusses beim Laden des Schnappschusses wurde entfernt (seit langem veraltet).* Einsparung von Speicher durch Reduzierung des Variablenpuffers und Anpassung der Konfiguration des AMOS Professional Interpreters.* Modifizierung des doppelten Puffersystems, um eine beliebige Begrenzung der Grafikauffrischungsrate zu ermöglichen.* Begrenzung der Grafikwiederholrate auf 25 fps, wenn sich der Protagonist bewegt oder animiert (erweiterte Maschinen wurden mit 50 fps ausgeführt, was schlechter aussah).* Ersetzte AMCAF's Raster Wait und Y Raster() mit zuverlässigeren Assembler-Routinen (die auch die Schleifen enthalten, die sie benutzten).* Der Effekt, mit dem die Phrasen der Nicht-Spieler-Charaktere gedruckt werden, wurde geändert (dies sieht besser aus und vermeidet, dass teilweise aktualisierte Grafiken auf leistungsschwachen Rechnern angezeigt werden).* Die Synchronisation einiger Grafik-/Paletten-Updates wurde verbessert.* Die Palettenwechsel wurden beschleunigt.* Die Bewegung des Mauszeigers beim Erkunden der Welt wurde flüssiger gemacht (bei jeder grafischen Aktualisierung mit Change Mouse wurde ihm das Bild zugewiesen, was zu Stottern führte).* Der Protagonist dreht sich auch dann in Richtung der Zielkachel, wenn seine Bewegung durch die Programmsteuerung initiiert wird (d.h. nicht durch den Spieler).* Der Protagonist dreht sich nun auch dann in die richtige Richtung, wenn er dies nicht tut.* Vereinfachung des Codes für zeitbasierte Ereignisse.* Es wurde ein zeitbasiertes Ereignis hinzugefügt, das die Abdrücke/Gruben im Sand nach einigen Stunden im Spiel entfernt.* Die Grafik der Metallplatten wurde überarbeitet.* I' und ']' der Schriftart der Nicht-Spieler-Charaktere wurde korrigiert.* Ein Soundeffekt wurde hinzugefügt.* Andere kleinere Änderungen/Optimierungen vorgenommen.* Die ausführbare Datei wurde mit einem verbesserten Optimierungswerkzeug neu bearbeitet, das auch Colour, Colour(), Exit If ... und While ... Wend.* Ein paar kleinere Änderungen/Ergänzungen im Handbuch vorgenommen.