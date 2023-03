35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Amiga 4000 PPC - Wiederaufbau und Test (Bastel-Ecke)Nachdem wir das Mainboard des defekten Amiga 4000 durchgemessen und die defekten Teile runtergelötet haben, wird es jetzt Zeit, wieder neue Teile einzulöten und alles durchzutesten. Wird am Ende wieder alles funktionieren?Tetris - Der Film, neue Games von alten Meistern und das Ende der Diskette? (Retro-Rückblick)Hagen war auch Funker - oder so... Außerdem offenbart er Kinder-Schätze aus seinem Schrank und Dennis schwingt die Buntstifte. Und nebenbei reden die beiden über die folgenden Retro-Neuigkeiten:System Shock #05: Wir zerstören den Computerkern (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherWir kommen voran - das Aufkommen an Killer-Cyborgs steigt an, aber wir nähern uns auch dem Computerkern. Zum Glück haben wir ausreichend Erste-Hilfe-Kästen im Rucksack - die brauchen wir tatsächlich. Und nachdem wir ihr ein wenig auf die Füße getreten sind, meldet sie sich tatsächlich bei uns mit einer persönlichen Mitteilung...System Shock #06: Auf in den Cyberspace! (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherIm Labor stoßen wir auf einen Bericht über einen Virus, welcher sich hier ausgebreitet hat. Der gleiche Virus, von dem SHODAN gesprochen hat? Die Patienten zeigten Mutationserscheinungen... Immerhin stolpüern wir über sehr genaue Instruktionen, wie wir den Laser zerstören, den die durchgeknallte KI kontrolliert. Aber... es klingt kompliziert.DSA #08: Wir bauen die Party um! (RetroPlay/Amiga)Mit den gesammelten Erfahrungen und nach ein bisschen Lektüre haben wir uns entschieden, die Party noch einmal etwas umzustrukturieren. Allerdings wirft uns das Spiel dabei ein paar Steine in den Weg, sodass wir um eine komplette Neuaufstellung der Gruppe nicht herum gekommen sind. Aber nun sind wir gewappnet und probieren es auf ein Neues in dem unterirdischen Räubernest. Lass mal den Michi vor!Connect: Knobelspaß mit Platinenlayouts (RetroToday/Amiga)Gerade im Retrobereich kommt es immer wieder vor, dass man mal den Lötkolben in die Hand nehmen muss. Um einen Rechner von Grund auf neu zu basteln, müssen diverse Chips über Leiterbahnen miteinander verbunden werden. Und DARAUS kann man ein echt kniffliges Spiel mit Minesweeper-Anleihen machen, das sowohl alleine als auch (und insbesondere) zu zweit richtig Spaß macht!