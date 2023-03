Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:10 Minute Amiga Retro Cast: 10MARC Goes #MARCHintosh - Introducing my new Macintosh SE/30Alex Harkonnen75: Publisher Amiga games: LoricielAlex Harkonnen75: Interview Gutty Kreum (ガティ・クラム) Pixel Art Artist #pixelartAlex Harkonnen75: New Amiga Games 2023 SCOURGE OF THE UNDERKIND & CyberPunks 2 & FINAL FIGHT & MAGICORE ANOMALAAlles Spielkram: DAS war die LuheCon in Winsen Luhe am 18.03.2023Amiga Bill: 2/19/2023 Commodore Amiga Games Released This Week, First Experience with A500mini, & Blasting SID'sAMIGA FACTORY: Longplay Street Rod 2 Amiga - 720 ComentadoAMIGA FACTORY: Longplay Ring Around The World - Amiga - 720Amigos Retro Gaming: Breach 2 Amiga Gameplay (No Commentary)Breach 2 - Squad-based Amiga tactical action! Amigos: Everything Amiga 394Cheeky Commodore Gamer: Commodore Amiga | TOTAL CARNAGE (1994)Chris Edwards Restoration: Amiga 1200 CAP CUTTING RECAP HOWTO dont be hatinCuriousMarc: More about 8" floppies: recovering data from odd diskette formats I didn't even know existed!Deathstar: Secret icons !? Amiga fun !!!Deathstar: 32seQDockCube !? Amiga fun !!!FairLight TV #72, Interview with David "Pewp" JacobyLast Ninja 2 The Office (HKvalhe's 4ch LN2 The Office Amiga Brass Edition) - Helge KvalheimHold and Modify: Why Would You Do This To Your Amiga 1200?Hold and Modify: Amiga Software SHENANIGANS!Ganymed Review for the Commodore Amiga by John GageDie TAFELN - Der Videospielecrash - Yesterchips MuseumQuiz Vlog 2023 - Morgan Just Games - Behind The ScenesOldAndNewVideoGames: Best Obscure Amiga Games You've Never Heard Of - Part 5Paddys Retro Kanal: Minigolf - Hole in One - 1988 - Eine einfache Handhabung!Paddys Retro Kanal: The Legend of Kyrandia - Amiga - Longplay #3 - Gäste (Daniel & David)Phaze 101 - Showing games of the Racing Car Game Jam organised by Retro Programmers Inside (RPI)Pretty Old Pixel: Summer Games [re.play - #6] Einführung in die Amiga-Version [German/Deutsch]Retro B8: The Best Ten Commodore Amiga Racing Games Ever made!!Retro und Games: Besten Amiga 1200 Games (Top 20! Amia 1200, 3000, 4000)RetroMatze: Erben der Erde: Die große Suche (AMIGA CD) / Review & Let's Play - Teil 12.RetroMatze: Erben der Erde: Die große Suche (AMIGA CD) / Review & Let's Play - Teil 13. ENDErtiainen: Commodore Amiga demo: Aurora - Kin Tups (1990)rtiainen: Commodore Amiga demo: Megaforce - Wizball Intro (1988)rtiainen: Commodore Amiga demo: Cult - Bobs in Flight (1990)rtiainen: Commodore Amiga demo: Gnosis - Fried (1990)Torque: [GER] Free Amiga Game: "Super Cars 2 AGA" - mit dem Amiga Emulator WinUAE auf dem PCTorque: [GER] Free Amiga Game: "Rick Dangerous" - mit dem Amiga Emulator WinUAE auf dem PCTorque: [GER] Free Amiga/PC Game: "Flight of the Amazon Queen" - Ein tolles Point&Click AdventureWillem Drijver: ApolloBoot SOLO R9.1 VideoGuideYawning Angel Retro: AMOS Icons and IFFs on the Amiga