AmiBerry ist in der Version 5.6.0 erschienen.FehlerbehebungenDie "Standard"-Schaltflächeneinstellung aktivierte den CD32-Pad-Modus nicht vollständig, wenn CD32 konfiguriert war.Die Erkennung von Hotplug-Controllern funktionierte nach 5.4 nicht mehr.Ein Neustart führte manchmal zu AbstürzenController-Achse sollte getrennt von der Joystick-Achse gehandhabt werdenSpeichermuster führte in manchen Fällen zu Grafikproblemen (#1053)Eine virtuelle Tastatur funktioniert nun auch im CD32-ModusAbsturz behoben, wenn etwas ein CPU HALT3 auslösteVerschiedene Compiler-Warnungen behobenBenutzerdefiniert, Blitter und Zeichnen auf WinUAE 4.4.0 Standard zurückgesetzt (#1033)50Hz-Scrollen war nicht flüssig (#1055)Verbesserung des flüssigen Scrollens unter 50Hz (#1055)SDL_Quit nicht verwenden, bis wir Amiberry tatsächlich beendenVerbesserungenVirtuelle Tastatur auf dem Bildschirm implementiert (#1056) @erikbernsenVKBD-Standardtaste zum Umschalten hinzugefügtUnterstützung für VKBD-Retroarch-Zuordnung hinzugefügtSpielsteuerungs-DB auf die neueste Version aktualisiertDateisystem und bsdsocket-Emulation früher aufgeräumt.ausgewählte aktuelle Updates vom EntwicklerSDL2-Version im Logfile hinzugefügtUnterstützung für serielle Ports neu geschrieben, unter Verwendung von libserialport (#1058) - dies fügt auch eine neue Build-Anforderung hinzuDisk - Überprüfung des Index des rohen Schreibpuffers, Debugging entfernt.Umstrukturierung der Behandlung von Eingabeereignissen, um die Latenz zu minimierenUnerreichbarer Code wurde entferntVerringerung der Empfindlichkeit der Mauskarte bei der Joystick-Behandlungmehr Logging bei der Behandlung von Retroarch-Ereignissen hinzugefügtUmstrukturierung der Controller-EingangslogikÜberarbeitung der atomaren Operationen, Verschiebung der Byteswap-Funktionenneue Standardoptionen in amiberry.conf hinzugefügtGUI-VerbesserungenWarp-Reset-Option im Misc-Panel hinzugefügtTurbo-Boot-Option implementiert1024x600 RTG-Auflösung hinzugefügtMinimierung der Unterschiede zum EntwicklungszweigOn-the-fly-Wechsel des virtuellen Maustreibers erlaubtRK3588-Plattform im Makefile hinzugefügt (#1061)Breite der Dropdowns im Eingabebereich erhöhtkleinere Geschwindigkeitsverbesserungen nach den letzten Änderungeneinige weitere kleinere GeschwindigkeitsoptimierungenGUI-Fenster wird beim Öffnen automatisch zentriertWHDLoad XML auf die neueste Version aktualisiertBuild-SystemZip-Archiv von Ubuntu in Debian umbenanntBuilds auch auf Dev-Zweig und Pull-Requests auslösenautomatische Builds für RK3399 Manjaro-Plattform hinzugefügtfehlende parser.cpp in Android und CMakeLists hinzugefügtWechsle wieder von Docker zu selbst gehosteten Buildsfehlende Virtual Keyboard Datei in CMakeLists hinzugefügt