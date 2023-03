ZZAP schreiben:Wir sind stolz darauf, unser erstes ZZAP! Live Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Revival Retro Events, der South West Amiga Group und dem Retro Computer Museum anzukündigen. Die ZZAP! Live-Event wird jedes Commodore-System einschließlich der Amiga-Familie abdecken.Die Veranstaltung ist in 2 Teile aufgeteilt:Hauptveranstaltung: Die Tagesveranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet um 18.00 Uhr. Während dieser Zeit haben Sie Zugang zu allem, was die Veranstaltung zu bieten hat:* Über 50 Commodore-Systeme zum Spielen, die in Zonen unterteilt sind - The Early Years (1982-1983), The Classic Years (1984-1987), The Latter Years (1988-1992) und What happens Next? (ab 1993). Jede Zone wird Systeme, Spiele und Peripheriegeräte enthalten, die zu den jeweiligen Jahren passen. Außerdem wird es eine Reihe von Zeitschriften geben, die zu jeder Zone passen. Jedes Commodore-System wird vertreten sein, vom Commodore PET bis zum Amiga 4000.* Darüber hinaus wird es weitere Commodore-bezogene Bereiche in der Halle geben: eine Adventure Zone, eine Celebration of Music/Sound Zone etc.* Eine Fusion Zone, in der Nicht-Commodore-Systeme zum Spielen zur Verfügung stehen werden: Link up Ridge Racer auf der Playstation zum Beispiel oder Network Deathmatch Doom auf dem PC. Dieser Bereich wird 10% der Haupthalle ausmachen.* Wir haben einen speziellen Raum für Fragen und Antworten, in dem bis zu 85 Teilnehmer Platz finden werden, sowie eine Diskussionsrunde. Wir haben einige Gäste eingeladen, darunter Andrew Braybrook / Steve Turner / Jason Page (Uridium, Paradroid, Rainbow Islands, Fire and Ice), Jon Hare / Stoo Cambridge (Wizball, Sensible Soccer, Cannon Fodder), Gary Bracey / Simon Butler / Paul Hughes / Stephen Thompson (Ocean Software Titel).* Auf der großen Projektionsfläche werden Spiele und Wettbewerbe stattfinden.* Im Hauptraum werden Arcade-Kabinette zum Spielen aufgestellt, daneben die entsprechenden Commodore-Versionen.* Es wird den ganzen Tag über eine voll lizenzierte Bar geben, und es wird Essen zum Kauf angeboten.Abendveranstaltung: Um 19.30 Uhr beginnen wir mit der Abendunterhaltung mit Musik. Die Sitzplätze werden in Reihen vor der Bühne angeordnet sein.* Kenz von Psytronik Sofware wird ein C64-Showreel mit den besten C64-Spielen und Remix-Musik präsentieren - ein visuelles und akustisches Spektakel!* Q/A-Session - Rob Hubbard, Barry Leitch (vielleicht per Skype), Jason Page und andere.* TDK (Mark Knight) wird ein einstündiges Live-Set spielen.* Ein 2. Live-Set (wird noch bekannt gegeben)* Johnthan Taylor und Max Hall legen den Rest des Abends mit SID- und Remix-Tunes auf.Der Abend wird um 23 Uhr enden.Um an der Abendveranstaltung teilnehmen zu können, benötigen Sie auch ein Ticket für die Hauptveranstaltung.EARLY BIRD: Die ersten 300 verkauften Tickets (Early Bird) für die Hauptveranstaltung erhalten eine ZZAP! 64-Tüte beim Einlass (die Tickets werden kontrolliert) - einen Anstecker, ein Fusion ZZAP! Live-Magazin, das speziell für die Veranstaltung erstellt wurde, einen Aufkleber und eine Musik-CD von SIDMAN mit über 10 Tracks.Kinder unter 3 Jahren sind KOSTENLOS - sie benötigen keine Eintrittskarte.Es werden keine Eintrittskarten an der Tür verkauft. Alle Tickets müssen vorbestellt werden.