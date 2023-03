Indie Retro News schreibt:Diejenigen unter euch, die auf der Suche nach einer großartigen Commodore Amiga News Story sind, werden sich über diese Ankündigung freuen. Wir haben gerade über Walter Mamo in unserer Commodore Amiga Facebook Gruppe erfahren, dass Prototron an einer verbesserten Version des Arcade Spiels 'FINAL FIGHT' arbeitet. Ein Spiel, das ursprünglich in den Jahren 1989-1991 veröffentlicht wurde, aber von vielen als schlechte Portierung von U.S. Gold angesehen wird. In den Worten eines solchen Spielers: "Es sah in den Magazinen großartig aus, es sah während des Intros großartig aus, aber alles änderte sich rapide, als das Spiel tatsächlich begann".