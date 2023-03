Amiga Assembly für Visual Studio Code ist in der Version 1.8 erschienen.Änderungen* siehe Breaking Changes für weitere Details* Bitte setzen Sie die Einstellung amiga-assembly.binDir zurück.* Die launch.json-Konfiguration hat sich in 1.8 geändert.Neu in 1.8* grahambates neue Version von fs-uae / winuae mit uae-dap Version 1.0.0 - einheitliche Launch-Konfiguration* Binärdateien sind in die Erweiterung eingebettet, kein zusätzlicher Download notwendig* grahambates BLTCON Helper: bietet ein Webview-Panel mit einem Tool, das bei der Einstellung der BLTCON0/BLTCON1-Register hilft. Basiert auf dem BLTCONCheatSheet von Soundy/Deadliners.